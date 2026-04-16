La aventura pirata de unos niños que van felices al colegio y ganan un premio nacional

El barrio de Santa María de Talavera está de celebración. El colegio de la zona ha sido galardonado con uno de los premios nacionales de bienestar y convivencia que otorga el Ministerio de Educación, un reconocimiento que destaca el compromiso del centro con un entorno educativo respetuoso y seguro. El premio incluye una dotación económica de 7.500 euros que, según su director, Luis Marcos, es "una alegría enorme" y muy necesaria para un centro tan pequeño.

Desde que se conoció la noticia, el colegio no ha parado de recibir felicitaciones, incluida la del delegado provincial de Educación, y la atención de los medios. Marcos confiesa tener "un poquito de nervios" al no estar acostumbrados a esta visibilidad. "Para nosotros es dinero enorme", ha asegurado el director sobre la dotación económica del premio.

Un proyecto basado en la literatura

El proyecto premiado, titulado ‘La isla del tesoro’, se inspira en la famosa obra de Robert Louis Stevenson. Aunque la iniciativa continúa este curso, el galardón reconoce el trabajo realizado durante el año pasado. La idea consistía en motivar a los alumnos a través de un mapa con seis retos distribuidos a lo largo del curso para alcanzar diferentes objetivos.

Los chavales querían compartir esa aventura en lugar de ser un espacio casi de obligación"

Entre las metas del proyecto se encontraban fomentar la convivencia, reducir el absentismo, promover la igualdad, resolver problemas de conducta y mejorar la cohesión intercultural. Según el director, el resultado fue un éxito rotundo que también se reflejó en el rendimiento académico. "Los chavales venían al colegio por alegría, es decir, ellos querían compartir esa aventura en lugar de ser un espacio casi de obligación", ha explicado Marcos.

Profesores disfrazados como el relato de Stevenson

Implicación de toda la comunidad educativa

La clave del éxito ha sido la gran implicación de todos. El director ha destacado el papel de las profesoras Raquel Fernández y Sara Fernández, consideradas el "alma máter" de la iniciativa, así como la participación del resto de compañeros y de las familias. El proyecto abarcó numerosas áreas del currículum, desde lengua y matemáticas hasta artística, música y educación física.

Para motivar a los estudiantes se organizaron todo tipo de actividades temáticas, como una comida pirata compartida con las familias, talleres, desfiles por las calles del barrio, un torneo de Oca Pirata y un gran concierto pirata. Una serie de eventos que, en palabras del director, "motiva a cualquiera".

Entrega del premio en Madrid

El acto de entrega del galardón tendrá lugar el próximo 18 de mayo en el Ateneo de Madrid. Luis Marcos ha agradecido la visibilidad que los medios de comunicación están dando al proyecto, afirmando que les "hace mucha ilusión".