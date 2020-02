El autor del cuadro de FRANCO en ARCO dice que el año que viene pintará a PEDRO SÁNCHEZ

“Franco no fue tan malo como dicen” es el título de una de las obras que más polémica está suscitando en la feria internacional de arte de Madrid ARCO. El autor es Riikko Sakkinen, un finlandés afincado en la localidad de Pepino en la provincia de Toledo y nos cuenta que él ha hecho muy poco, que se ha limitado a coger “memes” de INTERNET sobre actualidad porque “Franco sigue estando muy presente en España y desde el punto de vista del artista esto es interesante”. Asegura que en el municipio de Cervera de los Montes donde tiene el estudio “aún hay placas de calles y plazas con el nombre del "Generalísimo". (PINCHA AUDIO-Escucha la entrevista no tiene desperdicio)

El autor del cuadro dice que “aquí he inventado muy poco, he copiado listas que he encontrado en INTERNET y he exagerado un poco”.

Se trata de un dibujo hecho con rotulador negro del dictador seguido de una lista de supuestos logros que se alcanzaron durante el franquismo. Por ejemplo: es el creador de la Seguridad Social o de las vacaciones pagadas, pero también de otras cosas como del PASAPALABRA, Operación Triunfo o Sálvame.

El artista no se posiciona sobre la cuestión, le deja esa responsabilidad al espectador “no es importante lo que pienso yo sino lo que piensa el espectador, mi obra es sólo un vehículo para pensar pero no es propaganda, el arte como propaganda no me gusta nada”.

Como finlandés ve la actualidad de España más interesante que la de su propio país "que es muy aburrido, no podría generar con ninguna imagen lo que aquí con ésta".

Para la próxima edición de ARCO ya tiene personaje. Será el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Ya tiene la idea de cómo va a ser y "es genial". Como artista "me interesa que Sánchez siga siendo presidente del gobierno" hasta entonces. Sólo adelanta que Sánchez aparecerá relacionado con Madonna. Ahí lo deja. Habrá que esperar un año para despejar todas las interrogantes.