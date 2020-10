El cambio en la decoración del despacho de alcaldía (Foto de portada), del que se han hecho eco las redes sociales, fue objeto de polémica ayer en el pleno ordinario de octubre del Ayuntamiento de Talavera. Un rifi-rafe entre el portavoz de VOX, David Moreno, y la alcaldesa, Tita García Élez.

Se debatía en torno a las medidas a desarrollar para apoyar al sector de la hostelería de la ciudad. Era el turno de Moreno que fue respondido directamente por Élez. El momento puedes escucharlo pìnchando el #Audio que aparece junto a la fotografía.

Reproducimos a continuación la transcripción textual de las dos intervenciones.

David Moreno, portavoz de VOX: (…) “¿Y ustedes dicen que no hay dinero? O se a, no hay dinero para esto y no hay dinero para lo otro pero sí que hay dinero para reformar el mejor despacho de este ayuntamiento que es el de la señora alcaldesa, se lo tengo que decir. Sí que hay partidas presupuestarias y se lo hemos dicho, ustedes tienen el presupuesto, un presupuesto ficticio, e 3.200.000 € destinados a 90 plazas vacantes de funcionarios, si no están pagando las horas extras ¿a qué están destinando el dinero de esas 90 plazas vacantes que no han estado trabajando de enero a octubre? ¿las van a contratar ahora en noviembre? ¿dónde está esa partida presupuestaria y a qué se ha destinado? Respóndanos. 3.200.000 de plazas vacantes, nada más y pedirle simplemente que reconsideren su postura. No queremos entrar en crispación. Consenso, que no se está pidiendo tanto”.

Tita García Élez, alcaldesa: “Antes de ceder la palabra al portavoz del PP, únicamente hacer una aclaración y espero que cuando se pueda comprobar el portavoz del grupo municipal de Vox se retracte en este salón de plenos de lo que acaba de decir. ¿Sabes lo que le pasa? como gobierna a golpe de redes sociales, se hace eco de las noticias que otros grupos también van lanzando en redes sociales. No existe ningún coste del cambio del despacho de alcaldía, que no es para esta alcaldesa es para todos los alcaldes y alcaldesas que, en ese caso, sigan en el cargo; a lo mejor llega usted, no lo sé, espero que la ciudadanía sepa ponernos a cada uno en nuestro lugar.

Coste cero, todos y cada uno de los muebles que se han trasladado al despacho de alcaldía son muebles usados que estaban anteriormente en San Prudencio y que con el cambio y la instalación del centro regional de artesanía, como saben que se ha cedido a empresas, alguna empresa ha dicho que no necesitaba esos muebles y que evidentemente los teníamos que retirar. Para ahorrarnos incluso el dónde mandarlo, se decidió traerlo al despacho de alcaldía para darle un cambio, porque a las seis de la tarde, yo no sé que hacían otros alcaldes, pero la luz era tan mínima que no se podía ni trabajar.

Los muebles que había anteriormente han pasado, algunos de ellos, al despacho de la secretaria que está aquí, porque también estaban rotos, no se podía uno ni sentar en el sillón, y los de la propia secretaria han bajado a otro despacho municipal de estas dependencias. El panel, que se ha puesto en la pared que está por debajo la madera, ha sido realizado y muy bien y agradezco a los servicios generales del propio ayuntamiento.

Por lo tanto le insto a que baje usted a intervención, pida las facturas y cuando tenga las facturas, si ha habido algún coste las traiga aquí y diga lo que ha dicho y, si no, le pido que rectifique cuando compruebe que no ha habido ningún coste. Gracias”.