Arnao:”Los mayorías absolutas del mismo color Ayuntamiento-Junta nunca han sido buenas para Talavera”

Con la constitución del nuevo Ayuntamiento se abre un tiempo de análisis para los partidos de izquierdas que no consiguieron representación municipal. Es el caso de Ahora Talavera que celebra este jueves una asamblea para analizar la situación y decidir el futuro del partido.

La portavoz, Sonsoles Arnao, ha comentado que “hay que hacer un análisis sosegado, de forma colectiva, de ese resultado electoral que ha sido muy malo para Ahora Talavera, pensar en los errores cometidos y analizar juntos el futuro de este partido municipalista que pusimos en marcha en tiempo récord después de la ruptura y la ausencia de confluencia con otras organizaciones”.

Arnao sigue creyendo que la ciudad necesita de una fuerza que no dependa de otras instancias y que no tenga tutelas de Madrid o Toledo para reclamar los proyectos que necesita el municipio “hubiera sido clave en esta nueva legislatura, pero la ciudadanía ha votado todo lo contrario, no sólo ha votado a Tita García Élez con mayoría absoluta sino también al Presidente Emiliano García Page, se ha optado por ese tándem Junta/Ayuntamiento con gobiernos del mismo signo político para quizá poner las esperanzas en que eso nos traiga algo bueno a la ciudad”.

La portavoz de Ahora Talavera recuerda que en el pasado ha habido experiencias similares y no han solucionado los problemas que arrastra la ciudad ni han salido adelante los proyectos estratégicos “que están guardados en un cajón”. Arnao considera “significativo” que Page “a pesar de la gestión que ha hecho en Talavera haya sacado más votos aquí que en la ciudad de Toledo”. Será el PSOE, ha concluido, quien tenga que responder a las expectativas que se han creado en la ciudad.