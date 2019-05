Arnao: “Todas las miles de personas que salieron a la calle se tienen que convertir ahora en miles de votos"

La candidata de Ahora Talavera a la alcaldía de esta ciudad, Sonsoles Arnao, ha votado esta mañana en compañía de su hijo pequeño y parte de su candidatura y lo ha hecho en la localidad en la que está empadronada, Segurilla, por lo que, como le ha sucedido también a algunas candidatas de otras formaciones políticas, no se ha podido votar a sí misma ni a quienes la acompañan en la lista.

En declaraciones a la Cadena COPE, Sonsoles Arnao ha comentado que todos los talaveranos tienen hoy una responsabilidad ciudadana muy importante con Talavera “yo ya he votado y lo he hecho con las ganas y la intención de que haya un cambio real en los Ayuntamientos, de que no vuelvan ni tampoco entren aquellos que vienen a limitar nuestros derechos y libertades y también para tener un aliado en Europa que defienda a nuestro río Tajo”. (PINCHA VÍDEO)

Tras ejercer su derecho al voto y a la salida del colegio electoral ubicado en la Casa de la Cultura del citado municipio, la candidata de Ahora Talavera ha recordado las dos multitudinarias manifestaciones ciudadanas del 11 de noviembre convocadas por la Mesa para la recuperación de Talavera y la comarca y ha asegurado que “todas las miles de personas que salieron a las calles ese día exigiendo un presente y un futuro para Talavera se tienen que convertir ahora en miles y miles de votos en las urnas”.

Sonsoles Arnao ha aprovechado para dirigirse “a todas las personas progresistas a aquellas que prefieren las propuestas a las consignas, el trabajo, la gestión y las soluciones, a aquellas que no quieren ver a Talavera ni a la comarca sometida ni tutelada tienen que votar y tienen que votar Ahora”.