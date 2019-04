El Área Integrada de Talavera reconoce la labor investigadora de sus profesionales

La II Semana de la Ciencia del Área Integrada de Talavera de la Reina, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha culminado sus actividades con la entrega de los VII Premios de Investigación, con los que reconoce la labor investigadora de sus profesionales, que en los últimos años han mostrado una implicación decisiva para incrementar la actividad en este campo.

Así, más de profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios y en formación, han participado en los trabajos premiados, “y muchos más si incluimos los que lo han hecho en los trabajos presentados pero que no han resultado ganadores”, destaca el coordinador de Investigación y presidente de la Comisión de Investigación del Área Integrada de Talavera de la Reina, el doctor Joaquín Álvarez Gregori.

En la categoría de “Mejor trabajo de investigación en el ámbito de la medicina” ha resultado premiado el trabajo ‘Efficacy and safety of fluocinolone acetonide 0.025% otic solution in patients with otic eczema: a randomized, double-blind, placebocontrolled clinical trial’, con Carlos Asensio como investigador principal.

En la categoría ‘Mejor trabajo de investigación en el ámbito de la enfermería’, el premio ha recaído en el trabajo ‘Potencialidades de la resiliencia para los profesionales de Enfermería’, con Pedro Ángel Caro como investigador principal, mientras que el “Mejor trabajo de investigación realizado por personal de otras categorías sanitarias” ha sido para el trabajo ‘Posterior tibial nerve stimulation in the treatment of fecal incontinence: a systematic review’, con Rubén Arroyo como investigador principal.

El trabajo de Ángel García Millán ‘Las instrucciones previas: más allá del documento’ ha resultado premiado como “Mejor trabajo de investigación realizado por personal no sanitario”, mientras que Jesús Timón ha recibido el premio a la “Mejor Tesis Doctoral” por su trabajo ‘Influencia del empleo de distintos métodos y ecuaciones para la determinación del LDL colesterol en la valoración del riesgo cardiovascular’.

‘La importancia de una coma’, un trabajo presentado por María del Carmen de Diego como investigadora principal, ha resultado ganador en la categoría “Mejor trabajo de calidad y/o seguridad del paciente”, mientras que ‘La enzima prodigiosa’, con Jesús Jurado como investigador principal, ha obtenido el premio en la categoría “Mejor caso clínico publicado o presentado en congresos’.

En la categoría “Mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de la medicina” el premio ha recaído en el trabajo ‘Clinical impacto of virological failure and resistance analysis definitiones used pivotal clinical trials of initial antiretroviral treatment: a systematic review’, con Miguel Yzusqui como investigador principal; mientras que ‘Resultados a largo plazo de una intervención educativa en primeros auxilios y RCP’, con María Concepción Mena como investigadora principal, ha obtenido el premio a “Mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de la enfermería”.

Por su parte, los trabajos ‘ITU en Castilla-La Mancha’, de Laura González, y ‘Estudio de la demanda del perfil férrico desde la Atención Primaria’, con Olga Goliney como investigadora principal, han recibido ex aequo el premio a la “Mejor comunicación presentada a congresos realizada por profesionales en formación”.

La “Mejor comunicación presentada a congresos realizada por personal de otras categorías sanitarias” ha sido para el trabajo ‘Efecto de las interferencias endógenas en la determinación de péptidos carboxilo terminales del colágeno tipo i (β-Crosslaps)’, con Adolfo Cantalejo como investigador principal; mientras que el trabajo ‘Distrés emocional evitable en los pacientes con cáncer en el hospital de día y las consultas de oncología médica. Hacia la búsqueda del bienestar en el Hospital’, con Pilar Fluriache como investigadora principal, ha recibido el premio a “Mejor comunicación presentada a congresos realizada por personal no sanitario”.

II Semana de la Ciencia

La entrega de premios ha sido el colofón a la II Semana de la Ciencia del Área Integrada de Talavera de la Reina, celebrada entre el 1 y el 5 de abril, organizada por la Comisión de Investigación del Área en colaboración con la Unidad de Apoyo a la Investigación.

Junto a los VII Premios de Investigación se celebraron las VI Jornadas de Investigación del Área, que contaron con una conferencia magistral a cargo del Doctor Leocadio Rodríguez Mañas, director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES) y Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital de Getafe.

Además, esta II Semana de la Ciencia ha contado con otras actividades, como el cineforum en torno a la proyección del documental sobre la enfermedad de Parkinson “Un señor de la casa”, con la participación del propio Jose Ángel de la Casa y la asistencia de más de 260 personas, incluidos alumnos de varios institutos de la ciudad; la organización de visitas guiadas al Museo de la Sanidad, alojado en el Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina o la presentación de los trabajos y proyectos de investigación realizados durante este último año por los profesionales en formación de la Unidad Docente Multidisciplinar de Medicina Familiar y Comunitaria.

Asimismo, ha contado con la exhibición de distintos proyectos de investigación los doctores Antonio del Ama Espinosa, Julio Gómez Soriano y Diego Serrano Muñoz, del Hospital Nacional de Parapléjicos, y de la Universidad de Castilla-La Mancha como Marta Rodriguez Hernandez y María Asensio Ponce, que ofrecieron a los asistentes unos talleres interactivos, con especial atención al uso del exoesqueleto y de la realidad virtual en la rehabilitación de pacientes.

El doctor Álvarez Gregori ha destacado el éxito de participación en el conjunto de las actividades, que “nos anima a continuar con esta labor de divulgación y, sin duda, supone una motivación y reconocimiento a los profesionales, con objeto de fomentar la labor investigadora y para exponer que en Talavera de la Reina también se lleva a cabo una importante actividad científica e investigadora, lo que repercute en una asistencia mejor, más actualizada y de mayor calidad”.