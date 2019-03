ANTONIO ALÍA, un talaverano en la élite de la Federación Internacional de Motociclismo

El talaverano Antonio Alía ha sido nombrado Director de la Comisión de Motocross de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). Llega al cargo tras tres años y medio como jurado de pruebas en este organismo y varias décadas en la Federación Española, a través de Motoclub Talavera, organizando campeonatos del mundo de motocross.

En declaraciones a COPE, Antonio Alía considera su nombramiento como "una gran responsabilidad" porque supone ser responsable de todas las pruebas y campeonatos del mundo de motocross pero también del resto de disciplinas que se integran en esta comisión como sidecarcross, supercross, motos de nieve, free style... Es el primer español que ocupa este cargo y en este momento el único en la directiva de la FIM, tras la marcha de Ignacio Verneda.

Alía, de 55 años de edad, ha comentado que llega a este cargo "después de mucho trabajo y mucha pasión y una evolución de casi 30 años dedicado a las motos" primero desde Motoclub Talavera, luego en la Federación Española y desde hace tres años y medio en la FIM.

Sólo lleva unos días en el cargo y no ha parado. Ahora se encuentra en Argentina supervisando una prueba. Desde allí nos ha confesado que para él es "un reto porque no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora, soy organizador y éste es un cargo más político"

Durante estos años en el mundo del motocross ha sido jurado de pruebas, ha elaborado manuales de reglamento, ha impartido seminarios y ha sido intérprete porque habla inglés, francés, italiano "y algo de ruso".

CAMPEONATO DEL MUNDO EN TALAVERA

Alía considera que Talavera siempre ha tenido y tiene una buena posición para celebrar el Campeonato del Mundo de Motocross. De hecho, para este año se le había concedido una prueba y se iniciaron las negociaciones con el Ayuntamiento pero la fecha era el domingo de resurrección y "tras una semana de procesiones y actividades de la Semana Santa no se podía contar con suficientes efectivos de seguridad y hubo que dejarlo".