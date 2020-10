El Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado que, antes de que finalice el año, se pondrá en marcha el servicio de hemodiálisis de agudos en los centros de Talavera de la Reina y Alcázar de San Juan. En el caso de Talavera en el Hospital Nuestra Señora del Prado. Declaraciones de Page durante el Debate sobre el Estado de la Región, que se ha iniciado esta mañana con su intervencíón en las Cortes de Castilla-La Mancha.

También ha incluido a Talavera, entre las ciudades de la región que contará, también antes de que acabe este 2020, con cobertura 5-G, "básico para ellos, para sus servicios y para la sociedad" ha comentado el Presidente.

García-Page se ha referido a la comarca en materia hidráulica para anunciar una infraestructura relacionada con el agua que dará servicio a 18 municipios del entorno de Talavera. Unas obras que tendrán un coste de 800.000 euros.

"Hay que dar batalla por el agua y pido ayuda", ha comentado el Presidente. En este sentido ha indicado que desde Castilla-La Mancha "vamos a plantar cara a la injusticia del agua. Necesito como presidente el apoyo de todo el mundo para discutir con credibilidad en Madrid porque ahora cuando voy lo que me arrojan a la cara es el Memorándum famoso incluso me lo hacen por vía judicial. Lo peor es cuando te dicen que usted se representa a sí mismo y me gustaría poder decir con claridad que en esto hay sentimiento de región. Hoy el Consejo de Gobierno acaba de autorizar un nuevo recurso contra el último trasvase, el que llega de manera formal, que es el último de febrero".

Por último, el presidente ha comentado que "tenemos muy claras las cosas y van a cambiar mucho las cosas, y el ambiente, y el panorama político en relación con el agua en España en los próximos años,y además con todo el beneplácito de Europa. Seamos europeos".