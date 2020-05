17 años después se cambia el césped del campo de fútbol municipal "El Prado"

La alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, ha anunciado el inicio, a partir de este próximo martes, de la sustitución del césped del Campo de Fútbol Municipal ‘El Prado’, una actuación que no se realizaba desde hace 17 años, salvo alguna replantación puntual en algunos años.

Así se ha dado a conocer tras la reunión mantenida entre la regidora talaverana y el presidente del Club de Fútbol Talavera de la Reina, José Antonio Dorado; encuentro en el que también ha participado el concejal de Deporte en Igualdad, Sergio Gutiérrez.

Tal y como se abordó en las primeras reuniones entre este equipo de Gobierno y el CF Talavera, “cumplimos el compromiso que se adquirió cuando llegamos a la Alcaldía” para el cambio integral del césped y que “por fin llega al campo de fútbol de Talavera”. Del mismo modo, García Élez ha añadido que en la actuación se contempla la solución para la mejora del drenaje para el mejor aspecto del mismo.

La alcaldesa ha señalado que siempre “hemos sido conscientes de que el césped no presentaba las condiciones técnicas del campo ni daba la imagen que queríamos de la ciudad en cuanto a instalaciones deportivas”, y es que “el compromiso de este Gobierno municipal es ir renovado, adecuando y mejorando los espacios e instalaciones deportivas, en la medida de lo posible, puesto que los ciudadanos, equipos y deportistas que lo usan lo merecen”.

“Realidades” con hechos y con presupuesto, porque el club, los deportistas y la ciudadanía lo merecen

De esta forma, se culmina un compromiso que “en años previos, el anterior equipo de Gobierno vendió como proyecto, pero no realizó”, porque no había partida presupuestaria para ello. Sin embargo, ahora “hablamos de realidades, nos comprometemos no solo con palabras, sino con hechos, con presupuesto y cumpliendo con ello”.

La actuación dará comienzo esta misma semana, una vez que se ha dado por finalizada la liga y que no se va a interrumpir la competición, ya que las obras se prolongarán alrededor de tres meses. En este punto, la regidora talaverana ha recordado que “esta labor no podía haberse hecho antes, ya que se estaba disputando la liga, pero sí podía haberse materializado en junio de 2017 o 2018”.

Se ha detectado que las últimas resiembras no servían de mucho, dado que la capa inferior era de arcilla y no drenaba el agua de lluvia o riego y provocaba el levantamiento y mal estado del césped.

Agradecimiento del CF Talavera por la rápida actuación

Por su parte, el presidente del club blanquiazul ha agradecido a la alcaldesa y al concejal de Deporte en Igualdad este anuncio, considerando que “era algo que veníamos demandando toda la ciudad y que, rápidamente, nada más terminarse el campeonato de liga, se va a ejecutar este cambio del césped”, una actuación que “va a ser buena para toda la ciudad”. En esta reunión también se ha podido hablar de la situación que ha vivido el club debido al parón de la competición debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Detalles técnicos de la obra a ejecutar

Los trabajos, que serán ejecutados por dos empresas, consistirán en la retirada del césped natural y de 10 a 20 centímetros de tierra arcillosa compactada, causante de los problemas de drenaje, del campo municipal de fútbol ‘El Prado’. Con más detalle, se procederá a la retirada, con maquinaria especializada, de la capa de césped natural y de entre 15 y 20 centímetros de la tierra arcillosa existente en una superficie de terreno de juego de 120 x 72 metros.

El objeto del contrato es la mejora del terreno y sustitución del césped natural del campo municipal ‘El Prado’. Para ello, se va a proceder a identificar y señalizar los diferentes elementos del sistema de riego actual, al replanteo topográfico del conjunto del terreno de juego y los elementos perimetrales (cotas de partidas).

Igualmente, se va a realizar la nivelación del terreno de base y aporte de arena silícea y estabilizantes hasta alcanzar el grosor originario, con el corregido de perfiles que estime la dirección facultativa y con una granulometría de entre 0,2 y 0,6 milímetros, para cumplir con las pendientes suficientes para el correcto drenaje del terreno de juego.

Del mismo modo, se va a hacer la aportación necesaria de abonos minerales, fertilizantes y arenas vegetales especiales para la obtención de una mezcla homogénea para la

formación de la capa de enraizamiento. Finalmente, se va sembrar el césped mediante semilla de Bermuda, de alta calidad certificada e incluida y enterrada con máquina especializada.