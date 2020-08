La asociación de vecinos Fray Hernando de Talavera de la Reina, promotora del Camino Real de Guadalupe, se ha volcado, aún más si cabe, en la acogida de peregrinos tras la apertura el pasado domingo del Año Santo Guadalupense.

Según nos cuenta su presidente, Diego Hernandez, se inició con un acto solemne “un momento muy bien preparado con el Arzobispo Primado de España, Arzobispo de Toledo, que fue en procesión a la puerta y allí con su báculo y después de una oración, y cómo se ha hecho después de tantos siglos, se abrió la puerta santa que va a estar a disposición de los peregrinos durante todo un año”.

Es por ello que a lo largo de estos 12 meses el objetivo de la asociación “es estar abiertos a todos los peregrinos que quieran hacer el camino. Ya están viniendo. Vienen dos o tres personas al refugio de Talavera, les aconsejamos, les acogemos, les damos alojamiento, y desde Madrid nos escribe muchísima gente y visita la página web que tenemos y les damos consejos. Lo que más tenemos son ciclistas por que el boca a boca es lo que está funcionado más para enamorar a mucha gente de este tesoro que sale de Madrid y pasa por nuestros municipios. Los peregrinos más sorprendentes son los que, con esta ola de calor de 42 y 43 grados y con la pandemia que la gente está asustada, se echan a la bicicleta. Ayer tuvimos un niño de 14 años que venía desde Valdemoro. Me quedo sorprendido con el testimonio de los ciclistas, unos lo hacen por devoción a la morenita, otros simplemente por deporte, por cultura, pero todos son acogidos en el camino porque la Virgen tradicionalmente ha abierto los brazos a todos”.

Vídeo

El Camino

El camino de Guadalupe tiene más de 6 siglos y une el Monasterio de los Jerónimos de Madrid con el Monasterio de Guadalupe en Cáceres. Son 257 km “que están perfectamente señalizados y en el que todos los ayuntamientos de los municipios que atraviesa están implicados en esta acogida al peregrino. Para todo aquel que quiera emprender la marcha que sepa que este año es un año especial, el año guadalupense, un año de gracia dentro del mundo católico dónde se consigue este privilegio de tener el Año Santo”.

Más importante que el de Santiago

El de Guadalupe fue en su momento, durante doscientos años, más importante que el Camino de Santiago. Hernández ha comentado que en el siglo XVI llegaban mil peregrinos cada día al Monasterio de Guadalupe. Se les daba alojamiento, se les curaba porque en Guadalupe estaban los mejores médicos de Castilla y comían gratuitamente. Eran las obras caritativas de los frailes Jerónimos de aquella época a los peregrinos que pasaban por Talavera, por Puente del Arzobispo, ese grandísimo puente que se construyó solo para los peregrinos y un montón de hospitales que había a lo largo del camino de los que han quedado como testimonio los edificios”,

Sin noticias del Gobernador de California

Hernández ha comentado que no han tenido ninguna noticia a la solicitud al Gobernador de California de la estatua de Isabel “la católica” que quería retirar del Capitolio. “La Reina estuvo muchísimas veces en Guadalupe, al que llamaba mi paraíso, estuvo al menos en ocho ocasiones. No tuvimos respuesta del Gobernador a pesar de la intermediación del Consulado de San Francisco. Sabíamos que no nos iban a dar esa joya cultural. Pero sirvió para mostrar nuestro orgullo por Isabel la Católica”.