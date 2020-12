Alcaldesa y concejales de Talavera se congelan el sueldo

El pleno municipal en Talavera de la Reina ha aprobado de forma unánime la modificación del régimen de retribuciones para que no se aplique la subida salarial, aprobada por el Gobierno nacional, a los cargos públicos en 2021.

Según ha explicado la portavoz municipal, Flora Bellón, inicialmente esta propuesta se presentó para aplicarla a la alcaldesa y a los miembros del equipo de gobierno, pero en la Junta de Portavoces todos manifestaron su voluntad de que no se aplicase esa subida de las retribuciones.

Sobre este punto, el portavoz del grupo municipal popular, Santiago Serrano, ha señalado que "en un momento como el actual no cabe en ninguna cabeza, salvo en la cabeza de Pedro Sánchez y sus socios, es algo que no tiene ningún tipo de sentido", y ha insistido en que "no puede ser" que mientras "estamos inmersos en una de las peores crisis de la historia reciente" el Gobierno "lo primero que tiene en su cabeza es auto subirse el sueldo".

Por otra parte, el pleno también ha aprobado con 17 votos a favor y 6 abstenciones, la derogación del artículo 42 del Acuerdo Marco del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Talavera, que contempla el premio por jubilación anticipada a los funcionarios que voluntariamente se jubilan antes de que llegue la edad forzosa.

En este contexto, Bellón ha señalado que el citado artículo ha sido cuestionado tras una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Toledo, que ya es firme y cuyo fundamento de derecho establece que estos premios por jubilación son ilegales por vulnerar las bases sobre el régimen de retribuciones públicas.

La portavoz ha señalado que el interventor municipal "ha recomendado que se proceda a la derogación de ese artículo".