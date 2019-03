El alcalde pide que no se utilice el Cortejo de Mondas con fines electorales

El alcalde Jaime Ramos, ha pedido respeto para el Cortejo de Mondas y que no se utilice con fines electorales al coincidir con la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 28 de abril.

A pesar de ello no se hará ningún cambio en la programación de esta fiesta milenaria porque cree el alcalde que no habrá demasiada incidencia pero ha pedido que no se utilice el Cortejo para cosas diferentes que no sea el celebrar una fiesta "en la que está toda la comarca, cien alcaldes y todo el mundo en la calle".

Ramos ha comentado que hay municipios que han salido peor parados porque han tenido directamente que cambiar la fiesta a otro día como ha ocurrido en Mora con la fiesta del Olivo que coincide con el mismo día de las elecciones. En el caso de Talavera al ser el sábado no influirá o eso espera.

Lo que sí se ha suspendido ha sido una de las etapas previstas para ese día del camino de Guadalupe que se ha tenido que cambiar, según el alcalde, porque "todos los esfuerzos en materia de seguridad hay que dedicarlos a las elecciones y además no vamos a hacer nada que distraiga a la gente de su obligación o mejor dicho de su derecho a votar".

Serán alcaldes de las antiguas tierras de distinto signo político los encargados del pregón de Mondas. Se trata de los regidores de Mejorada, José Carlos Sánchez Blázquez, de Segurilla, Pablo Barroso, y de Pepino, Inocencio Gil.