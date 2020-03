El alcalde de Cazalegas lamenta el fallecimiento de Teresa ocurrida ayer en el polígono de la localidad

"En los momentos difíciles que estamos viviendo una trágica notica como ésta nos ha dejado a todos consternados" son declaraciones del alcalde de Cazalegas, Fran Blanco, en torno a la trágica muerte ayer de M. Teresa López al caer en una arqueta situada cerca de la gasolinera de Shell en la que trabajaba en el Polígono Soto de Cazalegas.

"La Guardia Civil me llamó para informarme de que se había hallado a una chica en una arqueta en una gasolinera de nuestro término municipal, pero no me dijeron más; me remitieron a la Delegación del Gobierno" ha añadido.

Blanco ha comentado además que en principio "por lo que he podido oir los primeros datos apuntan a que no tiene signos de violencia y podría tratarse de un terrible accidente".

Y concluye manifestando "nuestras condolencias, del pueblo entero de Cazalegas, a la familia de esta chica".

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 40 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado este lunes dentro de la arqueta de una gasolinera en la localidad toledana de Cazalegas. Los agentes no tienen indicios de las causas de este fallecimiento y por ello no descartan ninguna hipótesis.



La fallecida era hija del que fuera concejal de festejos hace dos décadas, Antonio López

Fuentes de la Delegación del Gobierno han que a las 19.40 horas de este lunes se recibió el aviso de una persona que alertaba del hallazgo, y una vez personados los agentes de la Benemérita descubrieron que la mujer estaba fallecida, recuperando posteriormente su cuerpo, tras vaciar el agua de la arqueta.

De ahí que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Talavera de la Reina haya abierto una investigación, a la espera de tener los resultado de las pruebas de la autopsia que se le practiquen a la fallecida. Según ha podido saber esta emisora, también se han hallado las llaves de la mujer dentro de la arqueta por lo que, sólo es una hipótesis, podría tratarse de una caída al interior al tratar de cogerlas.

Desde aquí queremos enviarle nuestro cariño y apoyo en estos momentos tan duros.