Una atracción de feria descarrila y deja varios heridos en la localidad toledana de Orgaz

Varias personas, entre ellas una niña de 10 años, sufrieron contusiones leves como consecuencia del descarrilamiento de un vagón de una atracción de feria en la localidad toledana de Orgaz.



Ninguna de ellas ha requerido traslado a un centro hospitalario, si bien la menor ha sido trasladada en una ambulancia de urgencias al centro de salud de la vecina localidad de Sonseca para una mejor valoración, han indicado a Efe fuentes del servicio de urgencias y emergencias 1-1-2.



El descarrilamiento se produjo sobre las 0.33 horas de esta madrugada, en el recinto feria de Orgaz, que estos días celebra sus fiestas, en la atracción conocida como 'El tren de la bruja'.

En la jornada de ayer, no se hablaba de otra cosa en la localidad toledana. Uno de los testigos que vivió ese momento fue Luis Felipe Zamora, el cual esperaba desde fuera que sus dos hijos y sus sobrinos disfrutaran de una 'vuelta' en la atracción conocida como 'Tren de la Bruja'. En declaraciones a EFE, Luis Felipe ha explicado que se percató de que algo no iba bien cuando uno de los payasos que animaba la atracción empezó a dar golpes en la cabina de la taquilla, "haciendo un gesto como hacia arriba", y cuando sonó la señal acústica de última vuelta, el tren dio otras dos vueltas, "pero a más velocidad, lo que nos hizo sospechar".



Seguidamente, explica este testigo, "vimos que los vagones de la parte trasera levantaron las ruedas e hicieron que el resto del tren descarrilara, yéndose la locomotora principal hacia la valla protectora, por lo que fue un milagro que a las personas que estaban apoyadas en ella no les pasara nada grave", ha apostillado.



Entre los afectados, se encontraban su propia madre, que cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza, sin consecuencias graves como el resto de afectados, lo que, según Zamora, no debe ser impedimento para denunciar, porque "parece mentira que en pleno siglo XXI, por la falta de seguridad, se sigan produciendo estas situaciones que pueden derivar en tragedia".

Ante la falta de declaraciones del equipo de gobierno de Orgaz, el Grupo Municipal del Partido Popular de la localidad ha reclamado al alcalde que ofrezca de inmediato "toda la información" sobre el accidente ocurrido en la atracción de feria. El Grupo Municipal Popular ha pedido que se investigue a fondo lo sucedido y solicitará la documentación acreditativa de que el Ayuntamiento comprobó que la atracción cumplía todos los requerimientos técnicos, tal como exige la ley a los ayuntamientos.