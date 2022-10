Toledo no subirá las tasas e impuestos municipales el próximo año 2023

El concejal de Hacienda y Urbanismo en el Ayuntamiento de Toledo, José Pablo Sabrido, ha afirmado que el equipo de Gobierno de la alcaldesa Milagros Tolón ha decidido congelar las tasas e impuestos para el año 2023, por lo que no habrá subida de impuestos en Toledo.

"Desde este equipo de Gobierno no vamos a mover las ordenanzas fiscales, no se deben subir los impuestos y no los vamos a subir", ha comentado José Pablo Sabrido, para añadir que "hemos optado por mejorar la gestión sin subir las ordenanzas fiscales".

De esta forma, los toledanos y las toledanas no verán incrementadas las tasas y los impuestos municipales conforme al IPC, que en el mes de referencia, el pasado agosto, era de 10 puntos, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Conozco muy pocos ayuntamientos que hayan optado por bajar los impuestos; si nos fijamos en la base imponible de los impuestos, ésta en Toledo no va a subir, con lo cual al no subir la base imponible, los impuestos bajan, por ejemplo, en el IBI no subirá ni la base imponible que es la misma de 2014, ni el coeficiente", ha explicado.