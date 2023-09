La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha puesto en valor este dato y ha recordado que una parte de esos ejemplares pertenecen al libro ‘Fray Alberto. Arquitecto (1575–1635)’, de los historiadores José Luís García y José Miguel Muñoz.



Carmen Teresa Olmedo ha destacado que la publicación del libro ‘Fray Alberto. Arquitecto (1575–1635)’ “resulta indispensable para completar un capítulo más de la historia del Arte Español”.



Toledo, 13 de septiembre de 2023.– El Servicio de Publicaciones de Castilla–La Mancha ha distribuido desde su creación entre instituciones y particulares más de 50.000 ejemplares, dando así difusión a temas de interés regional de todo tipo y promoviendo el conocimiento entre la ciudadanía en aspectos relacionados con el patrimonio cultural, histórico y literario de Castilla–La Mancha.



Dado su carácter público, ha distribuido las obras editadas de forma gratuita entre todo tipo de instituciones culturales, especialmente a las bibliotecas públicas de la región. Del mismo, ha hecho posible que cualquier particular adquiriese los títulos editados bien a través de cualquier librería o directamente solicitándolo al Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.



Cerca de un millar de esos ejemplares mencionados van a ser los que den forma a la primera tirada de ‘Fray Alberto. Arquitecto (1575–1635)’, libro que ha sido presentado, en la tarde de hoy en la Biblioteca de Castilla–La Mancha, por la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo.



En su intervención, la responsable cultural ha puesto en valor el “compromiso” del Servicio de Publicaciones de Castilla–La Mancha en su labor de democratizar la cultura; y ha resaltado el trabajo de los autores José Luís García y José Miguel Muñoz, “que han conseguido elaborar un libro perfecto de uno de nuestros mayores representantes del barroco temprano”.



Alberto de la Puebla Cos, nacido en Santander en 1575 y fallecido en Pastrana en 1635, al que la historia del arte conoce como Fray Alberto de la Madre de Dios, es reconocido como uno de los arquitectos españoles más importantes del siglo XVII y el introductor de las primeras formas barrocas en Castilla.



Fray Alberto es autor de algunas de las principales obras del primer barroco, como el Monasterio de la Real Encarnación de Madrid, el Convento de Lerma, la Capilla del Sagrario de la Catedral de Cuenca o el Santuario de la Vera Cruz de Caravaca.



Carmen Tersa Olmedo ha subrayado que esta publicación “resulta indispensable para completar un capítulo más de la historia del Arte Español, reconociendo la contribución de la obra Fray Alberto no solamente en la arquitectura palacial y aristocrática, sino además la no tan estudiada arquitectura conventual y la influencia que ejerció el particular estilo de Fray Alberto en el resto de las órdenes religiosas contemporáneas”.



La obra podrá adquirirse directamente en el Servicio de Publicaciones de Castilla–La Mancha por un precio de 17 euros.





