Sanidad precisa que no se trata de un caso de cólera sino de gastroenteritis el detectado en CLM

El Ministerio de Sanidad ha precisado esta tarde que no se considera un caso de cólera el de la menor atendida por un problema gastrointestinal en un centro sanitario de la Comunidad de Madrid que identificó la bacteria tras beber agua en una finca de Toledo. El departamento de Carolina Darias precisa que "el agente patógeno de este caso es 'Vibrio Cholerae' no toxigénico y, por tanto, no se considera un caso de cólera, sino de una gastroenteritis por 'vibrio'".

Te recuerdo que en un primer momento la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha explicaba que el Instituto Carlos III contactó con ellos alertando de que esta menor había dado positivo en cólera…y eso es así, porque en los resultados se encontró la bacteria Vibrio Cholerae, es decir, la bacteria de la cólera. Sin embargo desde el departamento de Carolina Darias han aclarado que en este caso es un agente patógeno no toxigénico, es decir, no encontraron en la bacteria la toxina causante de esta enfermedad y, por tanto, no se considera un caso de cólera, sino de una gastroenteritis por 'vibrio'". En definitiva, es verdad que se ha encontrado la bacteria de la cólera en los análisis pero se trata de un caso no tóxico y por lo tanto no lo toman como tal.

Asimismo, se han realizado las oportunas acciones de salud pública y de coordinación entre las administraciones implicadas. En este sentido, se procedió al análisis y control de la zona y de las aguas del inmueble y aledaños de la Comunidad de Castilla-La Mancha, donde previamente había estado la paciente. En el análisis de dichas aguas afirman que hay más enfermedades infecciosas como la salmonelosis.

De hecho, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha precintado una finca ubicada en la provincia de Toledo después de que la menor declarara haber bebido agua del inmueble.

La directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Madrid, Elena Andradas, había comentado esta mañana en su intervención en la VIII Jornada sobre vigilancia de la salud pública, que "se ha producido un caso de cólera diagnosticado en la Comunidad de Madrid, que se comunica no solo al Ministerio de Sanidad sino a la administración territorial correspondiente con la intervención de los inspectores de salud pública para evitar, cancelar la actividad en esa finca concreta donde había una actividad detectada a partir de la investigación epidemiológica".

Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid apuntan que esta paciente estuvo ingresada en un centro privado de la comunidad y que ya ha sido dada de alta.