La regeneración de la Isla de Tajo tras el incendio en agosto será rápida y natural

El informe técnico que ha evaluado el grado de afectación del incendio que se produjo en una de las islas del río Tajo, en Toledo, el pasado mes de agosto, concluye que la regeneración será rápida y natural.



El Consejo del Pacto por el Tajo de la ciudad de Toledo ha presentado el informe técnico, donde se refleja la capacidad de regeneración natural y rápida de las especies afectadas por el fuego y recomienda no intervenir en la zona, aunque sí realizar una evaluación anual mediante satélites y drones con el objetivo de evaluar el estado del ecosistema y la regeneración, informa el Ayuntamiento toledano.



En la reunión, el equipo de Gobierno ha entregado junto al informe todos los documentos relacionados con el incendio, entre los que están los planes de seguridad, los permisos legales necesarios para el desarrollo del espectáculo pirotécnico, el plan de emergencia, los informes técnicos de diferentes servicios municipales y la propiedad de la isla, entre otros.



Una de las responsables de la empresa especializada en estudios ambientales que ha realizado el estudio ha explicado que para evaluar la zona se han utilizado tres tipos de fuentes de datos.



Por un lado, drones aéreos con sensores ópticos y multiespectrales para realizar los estudios de vegetación y, por otro, datos del satélite Sentinel-2 incluido en el programa Copérnicus de la Agencia Espacial Europea para determinar el índice de severidad del incendio resaltando las áreas quemadas, una herramienta que permite además observar el antes y el después de la zona afectada.



Asimismo, se ha realizado un trabajo de campo visitando el terreno junto a los bomberos de Toledo para valorar las especies afectadas y la severidad, conforme al documento oficial ‘Guía técnica para la gestión de montes quemados’ del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Tras realizar este inventario de campo se aprecia la existencia de especies arbóreas, con el taray como predominante, además de chopos y olmos en menor medida, y especies herbáceas como el carrizo, espárrago o el matacán. En esta visita, como han indicado los expertos, no se apreciaron restos de fauna afectada.



La superficie de la isla afectada es de 1,94 hectáreas y supone un 54,5 por ciento del total, apunta el informe, que señala también que se incrementó un 0,4 por ciento por el rebrote que se produjo el día 20 de agosto.



La severidad del incendio fue media y baja en los límites exteriores de la isla y en la zona central, y de mayor gravedad en la zona sur, en la que se reactivó el fuego, y en esta parte, el 85 por ciento de los pies arbóreos tienen una afección muy alta.



En las zonas menos afectadas, la vegetación tiene valores espectrales similares a la vegetación sana en la que destacan la presencia de chopo en forma de masa, predominante sobre el taray y pies de olmos dispersos.



En cuanto a la capacidad de regeneración del ecosistema y en concreto de las especies arbóreas, el informe técnico indica que el taray, predominante en la isla, es bastante resistente a talas y al fuego ya que rebrota del tronco, cepa o raíz, y en cuanto a las especies herbáceas, para el carrizo el fuego no es un factor limitante ya que es capaz de rebrotar y crecer a gran velocidad ya se observan rebrotes en este entorno