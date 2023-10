El presidente García-Page advierte al independentismo de que “el camino de baldosas amarillas” es “tortuoso” y “acaba en ninguna parte”

“Quien quiere romper la unidad lo hace con un interés de tener, o vida aparte o privilegios”, ha subrayado el presidente castellanomanchego, quien ha incidido en que “cuando se habla de los problemas del pueblo español, deciden los españoles”, algo que sucede así “en cualquier país normal”, ha apostillado.

Isla de La Toja (Pontevedra), 30 de septiembre de 2023.– “La unidad de España garantiza la igualdad entre todos los pueblos de España” ha recalcado, este mediodía, el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page, en su intervención en el Foro La Toja–Vínculo Atlántico, donde ha advertido al independentismo de que, “como en ‘El Mago de Oz’, el camino de baldosas amarillas, además de ser tortuoso y tener muchos problemas, a mi juicio, acaba en ninguna parte”, ha aseverado.



En estos términos se ha pronunciado junto a los presidentes autonómicos de Galicia y Canarias, Alfonso Rueda y Fernando Clavijo, respectivamente, con los que ha compartido una ‘mesa autonómica’ en el marco de la celebración de este espacio de debate y reflexión en el Pabellón de Congresos y Exposiciones de La Toja, en la provincia de Pontevedra.



En este contexto, García–Page ha aclarado que “quien quiere romper la unidad, a la postre, lo hace con un interés de tener, o vida aparte o privilegios”, al tiempo que ha incidido en que “cuando se habla de los problemas del pueblo español, deciden los españoles”, porque “en eso consiste la soberanía, algo que sucede así en cualquier país normal”, ha apostillado. Asimismo, ha añadido que “utilizar el poder autonómico, que es un poder constitucional, para subvertir la Constitución o atacar los derechos de los demás es lo que genera disonancia y disturbio”, ha resumido.



Del mismo modo, el presidente de Castilla–La Mancha ha incidido en que la “la pluralidad es una riqueza” y ha hecho referencia a uno de los lemas históricos de Estados Unidos que aparece reflejado en algunos de los principales emblemas del país norteamericano y que, traducido del latín, significa “en la pluralidad, la unidad”. En este punto, García–Page ha contrapuesto dicho lema al hecho de que “en España nos arrojan la palabra pluralidad como si eso fuera una invocación a tener más privilegios o más derechos”, ha lamentado.



En el transcurso de este coloquio entre presidentes autonómicos, Emiliano García–Page ha aludido a la hipotética aprobación, en el Congreso de los Diputados, de una amnistía a los independentistas, algo que “a la hora de llevarlo a la práctica, genera mucha confusión”, ha reconocido, y en cuya aplicación tendría que intervenir el Tribunal Constitucional “antes de que entre en vigor”, ha remarcado, ya que, de otro modo, “las consecuencias serían absolutamente inconmensurables”.



La financiación autonómica, una reforma pendiente



También en este foro, García–Page ha abordado otros asuntos prioritarios para las comunidades autónomas, tal es el caso de la reforma, aún pendiente, del Sistema de Financiación Autonómica. En este sentido, ha recordado que algunas regiones como Castilla–La Mancha “tienen que acudir a deuda porque no le llega la financiación que le deben”, ha señalado, al tiempo que ha puesto de relieve que “esa deuda que es inducida por la falta de financiación tiene que tener algún tipo de solución porque si no, sería injustísimo”, ha relatado.



Por ello, el presidente castellanomanchego ha considerado que “la deuda que se podría asumir por el Estado, en una razón de justicia, es aquella que deviene de una infrafinanciación autonómica” que se produce desde hace “muchos años” en los que “el Estado no termina de aclarar el modelo de financiación”, ha explicado.



En esta jornada en la que se ha reunido, además, con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, el jefe del Gobierno autonómico ha estado acompañado por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, además de por diversas autoridades y personalidades del ámbito económico, social y cultural tanto de la escena nacional como de la internacional.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando