El presidente autonómico valora que Castilla-La Mancha “sea la región de toda España que más invierte en personas mayores”

El presidente regional, Emiliano García–Page, ha señalado que “hoy hay en la región 400.000 mayores de 65 años, dentro de diez años seremos un millón, es decir la mitad de la población” de la Comunidad Autónoma, lo cual “significa que hemos conseguido que se viva más” y “no hay un reto más importante para un político en el mundo” que el de propiciar este fenómeno. De igual modo, García–Page ha puesto en valor que “desde que nos constituimos como autonomía, aquí siempre ha habido una apuesta muy clara por la política de mayores”, ha rememorado.

Cuenca, 4 de octubre de 2023.– El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page, ha valorado que Castilla–La Mancha sea “la región de toda España que más invierte en personas mayores” y “la segunda” en cuanto a número de “plazas de residencia”, tal y como ha destacado en la clausura de la Jornada de Envejecimiento Activo y Encuentro de Voluntarios que organiza la federación territorial de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP).



En el auditorio del Museo Paleontológico, en Cuenca, García–Page ha mostrado su orgullo por el hecho de que “el 10 por ciento de las plazas de residencias en nuestra tierra” es ocupada por “gente que se fue a trabajar a otras regiones de España” y que “cuando se han retirado, se vuelven”, ha relatado. En este sentido, ha matizado que “se vuelven porque pueden volverse, si no sería más complicado”.



Ante cerca de medio centenar de asistentes, el presidente castellanomanchego ha recordado que “el 70 por ciento de todo el presupuesto de la región va dedicado a gasto social”, al tiempo que ha incidido en que “el mayor gasto social no son las residencias, ni es la ayuda a domicilio”, sino que “es la sanidad”, ha indicado. Por todo ello, García–Page ha aseverado que “los principales usuarios de la sanidad están en relación directa con la edad”. Paralelamente, se ha referido a otros porcentajes similares ya que, en promedio, “el 70 por ciento de lo que cada uno le costamos a la sanidad en nuestra vida, se lo costamos el último año de nuestra vida”, ha especificado.



Ante los asociados de la Unión Democrática de Pensionistas, una entidad con la que el Gobierno de Castilla–La Mancha colabora activamente, Emiliano García–Page ha reseñado que “esta región os necesita”, porque “jubilarse del trabajo no es apartarse” sino, simplemente, es la “celebración” que indica que “uno ha culminado una etapa productiva”, ha considerado.



En el transcurso de este acto, ha estado acompañado por el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y por el presidente de la organización, Ramón Munera, entre otros.







