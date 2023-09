La Junta, APRECU y los Ayuntamientos de Albacete y Madrigueras homenajean a los 11 Maestros Artesanos del Cuchillo y la Navaja y muestran su unidad en defensa del sector de la cuchillería

El delegado de la Junta en Albacete ha señalado que estos maestros artesanos de la Navaja y el Cuchillo que existen en la provincia de Albacete, “logran que esta artesanía, tradición, seña de identidad, Bien de Interés Cultural (BIC) y forma de vida, perdure en el tiempo”. Además, Pedro Antonio Ruiz Santos ha apuntado que hay 19 artesanos cuchilleros–navajeros en la provincia, dentro de un sector que internacionalizó más de 30 millones de euros el pasado año.



La teniente alcaldesa y concejala de Sostenibilidad y “Marca Albacete” del Consistorio albacetense, Rosa González de la Aleja ha recordado las dos campañas puestas en marcha de carácter municipal junto a APRECU “para proteger la navaja albaceteña”, como es la información específica de estos productos en el entorno de la Feria para evitar “competencia desleal” y sobre cómo transportar las navajas y cuchillos en “avión o en tren”.



La presidenta e APRECU, Pilar Jiménez ha anunciado que coincidiendo con la XXII edición de la Feria de la Cuchillería de Albacete (IBERCUT), que tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre en el Casino Primitivo de Albacete, se incorporará como “gran novedad” “Ibercut Gastronomy “cuyo objetivo es conectar la artesanía y la gastronomía”.

Albacete, 9 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, los Ayuntamientos de Albacete y Madrigueras y la Asociación provincial de Empresarios de Cuchillería y Afines (APRECU) han rendido hoy homenaje a los 11 maestros artesano de la Navaja y el Cuchillo que existen en la provincia de Albacete, “logrando que esta artesanía, tradición, seña de identidad, Bien de Interés Cultural (BIC) y forma de vida, perdure en el tiempo”.



El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos acompañado de la teniente alcaldesa y concejala de Sostenibilidad y Marca Albacete del Ayuntamiento de Albacete, Rosa González de la Aleja; la edil de Promoción Económica, Lucrecia Rodríguez; el alcalde de Madrigueras, Juan Carlos Talavera; y la presidenta de APRECU, Pilar Jiménez, han presentado esta primera jornada en el estand del Gobierno regional, en la Feria de Albacete 2023, dedicado al sector de la cuchillería y especialmente a sus artesanos.



En este Espacio de Promoción Turístico y Cultural de la Junta, en el Recinto Ferial, el Ejecutivo del presidente Emiliano García–Page; los Ayuntamientos de Albacete y Madrigueras y especialmente APRECU, han visibilizado su alianza y unidad en la defensa de los intereses del sector, recordando que la próxima semana el Parlamento Europeo debate el texto legislativo de las futuras Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP,s) Artesanales para que al final del presente año sea una realidad este nuevo marco jurídico.



Durante su intervención, el delegado de la Junta ha resaltado que de los 19 artesanos cuchilleros– navajeros que existen en la provincia; 17 están en Albacete y 2 en Madrigueras, además de las 9 empresas artesanas de la cuchillería que existen en la capital y 1 en Madrigueras, pero además ha querido resaltar la figura del Maestro Artesano en Juan Andrés Barbero, quién tiene este título desde 2018, además de lograr la Medalla al Mérito Artesano de Castilla–La Mancha, en 2017, y que ha sido protagonista de la jornada en este espacio de la Junta, realizando “en vivo” una navaja.



Además, Ruiz Santos se ha referido al aspecto económico de la cuchillería, informando que este sector exportó 44 millones de euros desde Castilla–La Mancha, el pasado año y más de 30 millones de internacionalización procedían de la provincia de Albacete. Por otro lado, ha resaltado que APRECU defiende el objetivo económico del sector, y actualmente cuenta con más de 70 empresas integradas en este colectivo empresarial



APRECU anuncia IBERCUT Gastronomy





La presidenta de APRECU, Pilar Jiménez ha valorado que el estand del Gobierno regional “Albacete, Tierra de Artesanos”, promocione la artesanía tradicional, en la que la Navaja Clásica de Albacete y el cuchillo de la localidad de Madrigueras.



Jimenez ha elogiado la selección de productos artesanos de cuchillería que se exhiben en este espacio de la Junta de Comunidades, en alusión a los “ejemplos” del sector de Cuchillería Jiménez, JBK, de Madrigueras, y piezas de Ramón González Carros y de Manuel Fernández Panadés.



Por otro lado, ha recordado que en 2020, desde APRECU se lanzó la campaña “Legado Cuchillero”, un proyecto que nació con la finalidad de impulsar la industria cuchillera local y concienciar a la población para defender un sector con un grave problema de relevo generacional de nuevos artesanos, lo que provoca un riesgo claro para el futuro del Legado Cuchillero.



Por ello, “el camino que trazamos con esta campaña es defender la cuchillería hecha en Albacete como garantía de fabricación local y la búsqueda de colaboradores del conjunto de la sociedad para promover actividades de promoción internacional de la marca que provoque un crecimiento de la industria cuchillera gracias al Ayuntamiento y a la Diputación de Albacete por su ayuda en la promoción de esta campaña”, ha afirmado.



Además, APRECU está trabajando, gracias a la colaboración de la Diputación de Albacete, en un proyecto integral para mejorar la competitividad de nuestras empresas asociadas en torno al diseño que “consideramos fundamental a la hora de vender un producto, no solo el estético, si no integral en cuanto a materiales, formas, dimensiones, etc”.



Finalmente, la presidenta e APRECU ha anunciado que coincidiendo con Ibercut, la Feria de la Cuchillería de Albacete, que tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre en su XIII edición, en el Casino Primitivo de Albacete, se incorporará como “gran novedad”·,Ibercut Gastronomy “cuyo objetivo es conectar la artesanía y la gastronomía y atraer a un nuevo consumidor de cuchillería: aquel para el cual es importante, no solo la utilidad de la pieza como tal, sino también su aspecto estético, su diseño”.



En este espacio de diseño estarán los artesanos de la cuchillería, Manuel Fernández y la empresa Alfa Cuchillería, junto a reconocidos chefs de la provincia de Albacete, a través de una diseñadora industrial, y se presentarán piezas de cuchillería en un espacio expositivo que recreará una sala de restaurante. Adicionalmente, esta muestra contará con piezas de otras artesanías; vidrio soplado, cerámica, forja, etc.





Campañas municipales de protección del sector



Por su parte, la teniente alcaldesa y concejala de “Marca Albacete” del Consistorio albacetense, Rosa González de la Aleja ha recordado el trabajo del Ayuntamiento en defensa de la cuchillería, y ha puesto como ejemplo, las dos campañas puestas en marcha de carácter municipal junto a APRECU en esta Feria, “para proteger la navaja albaceteña” y es que en todos los estand donde se venden navajas y cuchilleros “se protege al consumidor para que conozca cuándo se lleva un cuchillo de Albacete, seleccionando estos productos”.



González de la Aleja también ha aseverado que el Ayuntamiento junto a la Diputación provincial y APRECU están dando información sobre cómo transportar las navajas y cuchillos en “avión o en tren”.



“Arraigo Cuchillero en Madrigueras”



Finalmente, el alcalde de Madrigueras, Juan Carlos Talavera ha remarcado que la cuchillería en Madrigueras tiene el origen en un asentamiento arqueológico, ubicado en la “Morra de Berli”. donde se encontraron puntas de flechas “forjadas en bronce” y que en el siglo XIX “se produjo un traspaso de conocimiento entre los maestros romaneros a aprendices romaneros de Madrigueras, ya que “las romanas perdieron el uso”, surgiendo los cuchilleros de nuestra localidad albaceteña.



Talavera ha reconocido “el arraigo que existe en Madrigueras con la cuchillería”, siendo un municipio que ha atraído industrias vinculadas al metal y a este sector.







