Inquietud en Torrijos: "Hay gente que no recogía a sus hijos del colegio y ahora lo hacen"

Inquietud y preocupación en Torrijos. Este martes el programa de Ana Rosa de Telecinco emitió un reportaje sobre un agresor sexual de menores que, después de 11 años ha salido de la cárcel y podría estar intentando volver a hacerlo. En el reportaje aseguran que este individuo es originario de Torrijos y que ha sido visto por la zona, algo que desmiente el alcalde del muncipio.

La Policía Local de El Álamo, municipio limítrofe con la provincia de Toledo, fue el que dio la voz de alarma al recibir avisos de que este hombre, de entre 40 y 50 años, había invitado a subir a su coche a varias menores. De ahí la alarma. Hemos hablado con el alcalde y los vecinos de Torrijos.

Cuando el río suena, agua lleva. Es una de las frases que más nos han repetido. Lo que no queda claro y todavía no está confirmado es que sea originario de Torrijos, incluso no ha sido visto por la zona tal y como ha contado a COPE su alcalde, Anastasio Arevalillo.

Cada vez más en los bares, peluquerías, etc de la localidad es algo que se habla entre los vecinos. Entre los que han escuchado la noticia, la preocupación existe. Nos lo ha contado a COPE el dueño de un bar en Torrijos. En el programa de Ana Rosa lo describen con barba y gafas de ver. Utilizaría un coche Toyota Prius rojo para intentar engañar a sus víctimas invitándoles a subir al mismo.