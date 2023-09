El Gobierno regional valora la rápida respuesta a la solicitud de ayudas para municipios afectados por las DANA

La declaración de zona catastrófica, solicitada por el Gobierno de Castilla–La Mancha y aprobada ayer por el Consejo de Ministros, posibilita la concesión de una serie de ayudas económicas, fiscales y laborales para las personas, ayuntamientos y entidades afectadas.

Se han puesto a disposición de los municipios afectados todos los medios disponibles para garantizar que los servicios esenciales de estos municipios volvieran a funcionar lo antes posible y para recuperar la normalidad.



Toledo, 26 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha valorado la rápida respuesta por parte del Gobierno de España a la solicitud impulsada por el presidente regional, Emiliano García–Page, para declarar zona catastrófica a las localidades afectadas por las DANA del mes de septiembre y que las ayudas puedan llegar lo antes posible a los municipios damnificados.



Así lo han explicado, en una rueda de prensa conjunta, los delegados de la Junta en Toledo y Cuenca, Álvaro Gutiérrez y María Ángeles López, respectivamente, las provincias más afectadas por las lluvias torrenciales, un día después de que el Consejo de Ministros haya aprobado la declaración de zona afectada gravemente por emergencias de protección civil.



Al comienzo de sus declaraciones, Gutiérrez ha incidido en que “la devastación que han provocado estas lluvias torrenciales”, requerían de “una acción extraordinaria y rápida” para que todos los municipios afectados pudiesen solicitar las ayudas y poder recuperar lo antes posible la normalidad. Por ello, ha insistido en que el Gobierno de Emiliano García–Page solicitó “de forma inmediata” la declaración de zona catastrófica un día después de haberse producido la DANA en septiembre.



Delegación de Toledo



El delegado de la Junta en Toledo, provincia que acumuló el 72 por ciento de las incidencias registradas por el 112 en la región y cuya estimación provisional de daños asciende a 200 millones de euros, ha querido incidir en que la declaración abre las puertas a un conjunto de ayudas económicas, fiscales y laborales para las personas, ayuntamientos y empresas afectadas por las riadas.



En este sentido, ha detallado que se concederán ayudas a particulares que hayan sufrido daños en sus viviendas y enseres de primera necesidad, así como a corporaciones locales y establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; además de una serie de medidas fiscales y laborales, como la exención de la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles o una reducción del impuesto sobre actividades económicas.



Gutiérrez ha añadido que también se contemplan subvenciones por daños en infraestructuras municipales y en la red viaria, siendo esta última uno de los “puntos fatídicos” que dejó la DANA en la provincia de Toledo, afectando a cerca de medio centenar de carreteras. Respecto a las dos vías que se encuentran todavía cortadas, el delegado ha anunciado que se estima que la CM–4004, en Casarrubios del Monte, retome el tráfico en el plazo de unos dos meses, mientras que la CM–4006, en Bargas, lo hará algo antes, en torno a finales de octubre.



Por otro lado, si bien fueron 36 los centros educativos afectados por la DANA en la provincia de Toledo, a día de hoy “se ha restablecido ya la actividad escolar presencial en todos ellos”, salvo en el caso de los cursos de primaria del centro de Arcicóllar, “que se prevé que comenzarán la próxima semana”, ha apuntado.



Delegación de Cuenca



Por su parte, la delegada de la Junta de la provincia de Cuenca, María Ángeles López, ha explicado que, en la provincia de Cuenca, en la que los daños se estiman en una cifra de 35 millones de euros, han solicitado la declaración de zona catastrófica 91 ayuntamientos, la EATIM de Valeria, la mancomunidad Depurama y la Diputación provincial de Cuenca.



“Vista la envergadura de la emergencia, debemos valorar la rápida respuesta del Gobierno de España, que una vez más se muestra sensible a las necesidades de nuestros pueblos y acorta los tiempos de respuesta para que las ayudas puedan llegar cuanto antes a las personas y ayuntamientos afectados”, ha señalado.



Además, ha recordado que el pasado 20 de septiembre el Gobierno castellanomanchego anunció que solicitaba la ampliación de la declaración de zona catastrófica a los municipios afectados por las tormentas que no se incluyeron a comienzos de septiembre y que causaron graves estragos en más provincias. En total, la cuantía de la estimación de los daños en el resto de provincias es de 29 millones de euros en Albacete, 27 millones en Ciudad Real y 2 millones en Guadalajara.



Por último, la delegada ha querido incidir en que el Gobierno de Castilla–La Mancha ha puesto a disposición de los municipios más afectados “todos los medios humanos y materiales a su alcance, desde el primer minuto y, sobre todo, para que no se vieran interrumpidos servicios esenciales, como la sanidad, la educación, la atención a las personas mayores o dependientes; o la movilidad de las personas”.







