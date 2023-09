El Gobierno regional trabaja a toda velocidad para poner en marcha el sistema de Picadas-Almoguera con una solución técnica lo más efectiva y segura posible

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado cómo avanzan los trabajos de refuerzo del viaducto que cruza el río Perales y que soporta la conducción de la tubería. Así, este mismo lunes, se está trabajando en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME). “Con la ingeniería tan compleja que conlleva lo que se tardaría un mes, se va a intentar solventar en unos 10 días para recuperar cuanto antes el sistema”, ha aclarado la consejera.



Gómez también ha subrayado que estos trabajos se están complementado con una labor logística muy importante para abastecer a los 41 municipios de Picadas 2 y 3 que no tienen fuente alternativa de agua. Así, se les está suministrando a través de cisternas, alcanzando ya más de 1 millón de litros, 700 pallets de botellas de agua y 578.510 garrafas, lo que hacen un total de 1,6 millones de litros proporcionados a los vecinos y vecinas de los municipios afectados.



Asimismo, ha informado que el dispositivo del Plan Infocam sigue trabajando sin descanso para ayudar a los pueblos que han sufrido los efectos de la DANA “con el objetivo de que puedan recuperar la normalidad lo antes posible”. Este lunes el operativo está actuando en los municipios toledanos de Mocejón, Yuncler, Villaluenga y Yunclillos, Magán y Casarrubios; y en el municipio conquense de Buenache de Alarcón.

Toledo, 11 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la entidad Infraestructuras del Agua de Castilla–La Mancha, “está trabajando en tiempo récord para dar una solución técnica lo más efectiva y segura posible sobre la situación de la tubería del sistema de abastecimiento de Picadas–Almoguera, haciendo una actuación extraordinaria en tiempo y forma”. Así lo ha señalado hoy la consejera Mercedes Gómez, en una rueda de prensa.



Gómez, que ha añadido que “con la ingeniería tan compleja que conlleva, lo que se tardaría un mes, se va a intentar solventar en unos 10 días para recuperar cuanto antes el sistema”, ha explicado cómo avanzan los trabajos de refuerzo del viaducto que cruza el río Perales y que soporta la conducción de la tubería que fueron gravemente dañados tras las tormentas del domingo 3 de septiembre por la DANA, lo que ha provocado la paralización temporal del abastecimiento a 71 pueblos que recibían agua por este sistema a los que se les está suministrando por sistemas alternativos.



Por un lado, de forma coordinada entre los técnicos de Infraestructuras del Agua, Aqualia y con la colaboración de la UME “se ha tenido que hacer un acceso al río Perales, ya que la riada destruyó los pilares centrales que sujetaban esa tubería, viéndose también afectados los dos pilares de estribo. Por tanto, los primeros trabajos han sido sujetar esos estribos para minimizar los movimientos.”



Además, ha indicado, se está haciendo un camino específico de acceso con una plataforma de anclaje en la parte intermedia de la tubería con dos torres de sujeción que se elevarán a lo largo de hoy y mañana, “para evitar cualquier tracción sobre la tubería y que ésta se pueda romper”. Por este motivo, ha añadido, “este mismo lunes estamos instalando sensores especiales que midan los movimientos de cesión del suelo sobre la plataforma que hemos construido, junto a las torres de sujeción antes citadas”.



Tal y como ha manifestado la consejera, “el objetivo es que estos trabajos nos permitan entre mañana martes y el miércoles llevar a cabo la primera prueba para volver a dar agua a los municipios afectados; y si la prueba es factible y la estructura no se mueve, se podrá poner en carga la tubería de forma paulatina y coordinada con los servicios municipales”. Eso sí, ha confirmado que la carga no será la ordinaria, si no que será en media carga para no tener problemas de rotura. “Tenemos que tener la seguridad que la estructura aguanta la presión del agua”, ha aseverado.



Asimismo, Mercedes Gómez ha hecho hincapié en que, una vez puesta en marcha la tubería a media carga, y el agua llegue desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Valmojado a los depósitos municipales, “se llenarán más despacio, por tanto, hay que seguir insistiendo en el consumo mínimo en los municipios”.



Más de un millón litros agua repartidos municipios afectados



Mercedes Gómez ha subrayado que se está complementado la reparación del puente que soporta la tubería con una labor logística muy importante para abastecer a los 41 municipios de Picadas 2 y 3 que no tienen ninguna otra fuente alternativa de agua, salvo alguna excepción con pozos antiguos recuperados.



De este modo, se les está suministrando a través de cisternas, alcanzando ya más de 1 millón de litros y 700 pallets de botellas de agua y 578.510 garrafas, lo que hacen un total de 1,6 millones de litros proporcionados a los vecinos y vecinas de los municipios afectados.



La consejera ha destacado la colaboración a la Diputación provincial de Cuenca que se ha incorporado este fin de semana con una cisterna de 20.000 litros al dispositivo, junto a la Diputación de Guadalajara, “a los cuales agradecemos enormemente la ayuda prestada en este momento de urgencia y de necesidad con los municipios afectados”, así como la labor que está realizando la empresa explotadora Aqualia y la solidaridad de localidades que han propuesto sus instalaciones como Talavera de la Reina, Ugena o Recas. “Toda ayuda es poca”, ha apuntado.



1.300 actuaciones del dispositivo del Plan Infocam



Finalmente, Mercedes Gómez ha destacado que el dispositivo del Plan Infocam sigue trabajando sin descanso para ayudar a los pueblos que han sufrido los efectos de la DANA “con el objetivo de que puedan recuperar la normalidad lo antes posible”. En este sentido, ha indicado que este lunes el operativo está actuando en los municipios toledanos de Mocejón, Yuncler, Villaluenga y Yunclillos, Magán y Casarrubios y en el municipio conquense de Buenache de Alarcón.



Al respecto, Gómez ha hecho balance de estos trabajos; “desde el domingo en que se produjeron las tormentas hemos actuado en cerca de 20 municipios, los más afectados, con 1.300 actuaciones con los trabajadores del Plan Infocam entre autobombas, retenes y motobombas”.







