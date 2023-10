El Gobierno regional reivindica el papel de los profesionales de Pediatría de Atención Primaria en la promoción de hábitos de vida saludable

El director general de Hospitales, Óscar Talavera, ha recalcado en la inauguración de la jornada que la promoción de hábitos de vida saludable y la educación en salud son dos de los ejes sobre los que pivota el Plan de Salud Horizonte 2025 de Castilla–La Mancha, la hoja de ruta de las políticas sanitarias de la región.

Talavera de la Reina (Toledo), 30 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha recalcado el decisivo papel de los profesionales de Pediatría de Atención Primaria en la educación en salud y la promoción de hábitos de vida saludable desde la infancia como herramienta y estrategia para prevenir la enfermedad, no solo en la edad infantil, sino también a lo largo de la vida de estos pacientes.



Así lo ha recalcado Óscar Talavera, director general de Hospitales del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM), durante la inauguración de la XVII Jornada Científica Anual de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla–La Mancha, celebrada en el Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina.



Tal y como ha recordado el director general, la promoción de hábitos de vida saludable y la educación en salud son dos de los ejes sobre los que pivota el Plan de Salud Horizonte 2025 de Castilla–La Mancha, la hoja de ruta de las políticas sanitarias de la región.



Cabe recordar que entre los problemas de salud emergentes más relevantes en la etapa pediátrica destaca la obesidad, como consecuencia del incremento del sedentarismo y de unos hábitos alimenticios no saludables.



En este sentido, Óscar Talavera ha señalado que “los y las profesionales de Pediatría en Atención Primaria tienen un papel decisivo no solo en el abordaje de la enfermedad, sino también, y sobre todo, en su prevención, pues son figuras de referencia para los pacientes en una edad en la que se fomentan esos hábitos alimentarios y de ejercicio saludables que permitirán prevenir la aparición y el desarrollo de la enfermedad”.



Asimismo, entre estos problemas de salud emergentes en la etapa pediátrica, el director general también ha apuntado a los riesgos psicosociales, los trastornos del comportamiento, las alergias e intolerancias alimenticias o el trastorno del espectro autista y el trastorno del déficit de atención e hiperactividad. En este sentido, ha señalado que también los y las profesionales de Pediatría de Atención Primaria tienen un papel muy relevante en la detección, tratamiento y seguimiento, colaborando con los y las pacientes y sus familias para el mejor desarrollo de este grupo poblacional.



XVII Jornada Científica



Una treintena de profesionales de la Pediatría de Atención Primaria se han dado cita en Talavera de la Reina en esta jornada científica con el objetivo de compartir y actualizar conocimiento en cuanto a algunos de los problemas recurrentes entre los pacientes de este ámbito asistencial.



Así, la alergia alimentaria, la endocrinología pediátrica, el sueño infantil, la fisioterapia y el neurodesarrollo son los temas que centran esta jornada.



Junto al director general de Hospitales, Óscar Talavera, han participado en la mesa inaugural de esta XVII Jornada el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio; la presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla–La Mancha, Eva Ximénez; el director del Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina, Juan José Criado, y el coordinador de Pediatría del Hospital de Talavera de la Reina, Francisco Rodríguez.





