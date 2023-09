El Gobierno regional reitera su compromiso en la defensa del agua, la apuesta por la transición energética y las políticas de lucha contra el cambio climático

En palabras de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, “vamos a responder con un nivel alto de exigencia a los desafíos que se nos presentan como región en esta materia tan fundamental para nuestro futuro y para estar a la altura de lo que exige la Unión Europea y las políticas del pacto Verde”. “El agua y la energía son necesidades esenciales de nuestro territorio y por tanto lo pelearemos hasta dónde haga falta”, ha dicho.



Mercedes Gómez ha presentado a su nuevo equipo que estará formado, entre otros, por el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar; los y las directoras generales de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara; de Calidad Ambiental, Tomás Villarrubia; Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro; de Transición Energética, Alipio García; directora gerente de la Agencia del Agua, Mercedes Echegaray.

Toledo, 14 de septiembre de 2023.– La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha presidido hoy la primera reunión del equipo directivo de este Departamento del Gobierno regional a quien ha dado la bienvenida y del que ha destacado “su compromiso, visión y experiencia para afrontar esta nueva etapa con responsabilidad, decisión y convencimiento de que el desarrollo de Castilla–La Mancha tiene que conllevar como bandera la sostenibilidad”.



“Una apuesta de continuidad por parte del presidente Emiliano García–Page a la que fue novedosa y pionera Consejería de Desarrollo Sostenible, para abordar la política medioambiental como parte fundamental de la riqueza de esta tierra, porque no hay desarrollo sin proteger y conservar los recursos y el patrimonio natural, unido además a otro gran objetivo del Gobierno como es el reto demográfico, pues gran parte de todo ese patrimonio se encuentra en nuestras zonas rurales”, ha dicho.



Mercedes Gómez ha añadido que “estamos comprometidos con Castilla–La Mancha y vamos a defender los intereses de esta tierra en torno a tres ejes fundamentales: el agua, la apuesta por la transición energética y las políticas de lucha contra el cambio climático”, tomando el testigo del anterior equipo del consejero José Luis Escudero, al que ha agradecido “su excelente trabajo de estos años”.



La consejera ha incidido en “el traspaso de las competencias en materia de agua y en la defensa de nuestros intereses hídricos, que asumimos con gran responsabilidad por parte del presidente y en la que nos dejaremos la piel. Tenemos claro que el agua es necesario para el desarrollo de nuestra tierra y no vamos a ceder ni un milímetro hacia atrás, independientemente de que seguiremos siendo solidarios en las acciones que tengamos que llevar a cabo", ha subrayado.



“Castilla–La Mancha está rodeada de gobiernos insolidarios”, y regiones que "quieren seguir agotando los recursos que pudiese haber disponibles en Castilla–La Mancha, y digo que pudiese haber, porque no es así", ha resaltado.



Además, Mercedes Gómez ha indicado que seguiremos avanzando en materia de transición energética, con un nuevo modelo basado en la eficiencia energética y las energías renovables. “Somos una comunidad líder en un sector que es clave para el futuro; y con este cambio de modelo contribuiremos a mitigar los efectos del cambio climático”, ha dicho.



“El agua y la energía son necesidades esenciales de nuestro territorio y por tanto lo pelearemos hasta dónde haga falta”, ha sentenciado.



Dos normativas que apuestan por el futuro de la región



En este contexto, la consejera ha avanzado que se trabajará para aprobar en estos próximos cuatro años las dos normativas con rango de Ley anunciadas por el presidente García–Page: una Ley Regional contra el Cambio Climático y la Ley de garantía de suministro eléctrico que permita que todas las empresas y las familias tengan garantizada la energía.



“Estoy convencida que vamos a responder con un nivel alto de exigencia a los desafíos que se nos presentan como región en esta materia tan fundamental para nuestro futuro y para estar a la altura de lo que exige la Unión Europea, las políticas del pacto Verde y la defensa de nuestros intereses más importantes como región”, ha resaltado la titular de Desarrollo Sostenible.



En un acto con presencia de todos los trabajadores de la Consejería, Mercedes Gómez ha presentado a su nuevo equipo que estará formado por el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar; los y las directoras generales de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara; de Calidad Ambiental, Tomás Villarrubia; Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro; de Transición Energética, Alipio García; y la directora gerente de la Agencia del Agua, Mercedes Echegaray.



Por su parte, al frente de las delegaciones provinciales de la Consejería estarán Llanos Valero en Albacete; José Ignacio Benito en Cuenca; Cristina López en Ciudad Real; Rubén García en Guadalajara; y Montserrat Muro en Toledo.



A estos hay que añadir los representantes de la empresa pública Geacam, la entidad Infraestructuras del Agua de Castilla–La Mancha (IACLM) y el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC), órganos adscritos a la Consejería.



“Todo un equipo dispuesto a dialogar, dar participación y escuchar a los distintos sectores en beneficio de nuestra región, asociaciones, organizaciones, técnicos, etc. como fiel reflejo del Gobierno que lidera el presidente García–Page”, ha concluido.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando