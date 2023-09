El Gobierno regional recibe el Premio de Inclusión Social de AMIAB Puertollano por el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal SEPAP-MejoraT

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha agradecido este reconocimiento a un programa" tan importante para el Gobierno regional". Y ha subrayado que "este programa no podría ser posible si no fuese por ese trabajo conjunto que se hace con las entidades y empresas que apuestan por los programas de los servicios sociales”, a las que ha agradecido “su colaboración no solo con el Gobierno regional, sino también con los ayuntamientos, con los que esperamos poder seguir colaborando para atender las necesidades de la ciudadanía de la mejor forma posible".



Asimismo, García Torijano ha detallado que en Ciudad Real "podemos decir que el 90 por ciento de los municipios cuentan con este programa; gratuito completamente para la ciudadanía, e implantado en 90 municipios de los 102 que tiene esta provincia”. También ha destacado que se ha crecido “tanto en materia financiera, hasta alcanzar los 1,7 millones de euros en la provincia, como en plazas con 1.500".

Puertollano, (Ciudad Real), 19 de septiembre de 2023.– La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha recogido en nombre del Gobierno regional el Premio de Inclusión Social de AMIAB por su Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, SEPAP–MejoraT de Puertollano.



La titular de Bienestar Social ha indicado que “es un privilegio para nosotros recibir un reconocimiento especial al Gobierno regional por su destacado compromiso con la inclusión social”, específicamente por su Servicio de Promoción de la Autonomía Personal SEPAP–MejoraT de Puertollano, “donde se atiende a una treintena de usuarios a través de AMIAB y contando con una financiación de 46.321 euros”, ha puntualizado García Torijano.



La V Edición de los Premios de Inclusión Social que celebra la delegación territorial de AMIAB en Puertollano han contado con la participación del director general de AMIAB, Pedro Sáez; la delegada de AMIAB Puertollano, Ana Utrilla; el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, así como el delegado de Bienestar Social en la provincia, Eulalio Díaz–Cano, entre otras autoridades.



Bárbara García Torijano ha destacado que en estos Premios de Inclusión Social de AMIAB 2023 celebramos los logros alcanzados gracias al trabajo conjunto, de las Instituciones, las entidades, las empresas, los medios de comunicación, las personas usuarias y sus familias, los trabajadores y los voluntarios, para construir una sociedad más inclusiva y justa para todos.



La consejera de Bienestar Social también ha recordado a Encarni Rodriguez, que desgraciadamente nos dejó el pasado 3 de agosto. De ella ha dicho que “ha sido un ejemplo de dedicación y entrega en la lucha por defender los derechos de las personas con discapacidad y eliminar toda clase de barreras”.



Servicio de Promoción de la Autonomía Personal SEPAP–MejoraT



En cuanto al reconocimiento por el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, SEPAP–MejoraT de Puertollano, Bárbara García Torijano ha subrayado que “Castilla–La Mancha fue pionera en la puesta en marcha en 2016 de este servicio público y gratuito que trabaja con terapias rehabilitadoras para retrasar la aparición de la situación de dependencia”. Actualmente llega a 350 municipios de la región, con 7.000 plazas en 142 servicios, con una inversión acumulada desde 2016 de 37,6 millones de euros a este programa.



Asimismo, en la provincia de Ciudad Real el presupuesto para los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal, se ha multiplicado por 17, pasando de 100 mil euros a 1.7 millones. Se empezó a prestar en 6 municipios y actualmente llega a 90, cubriendo el 90 por ciento de la provincia. Las plazas se han multiplicado por 7, hasta las 1.500, y los proyectos han pasado de 6 a 33. Además, se han añadido 70 nuevos profesionales al servicio.





