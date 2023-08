El Gobierno regional y ONCE apuestan por seguir impulsando políticas públicas que mejoren la vida de las personas con discapacidad visual

María Ángeles López ha resaltado el importante labor que hace la ONCE en la provincia, con más de 200 personas contratadas a través de su iniciativa social

El Gobierno de Castilla–La Mancha y la ONCE han coincidido en la necesidad de seguir impulsando políticas públicas que mejoren la vida de las personas con discapacidad visual.

La delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López, ha mantenido un encuentro con representantes de la organización en la provincia entre los que se encontraba su director, Javier Martínez Eslava; y al que también han asistido las delegadas de Bienestar Social y Sanidad, Amelia López y Monserrat Hernández.

María Ángeles López ha destacado la importante labor que desarrolla la ONCE en la provincia de Cuenca; empleando a más de 200 personas con discapacidad a través de su iniciativa social y favoreciendo con ello con la inserción laboral de las personas con discapacidad.

La delegada de la Junta en Cuenca ha alabado este trabajo y se ha comprometido a estudiar con la ONCE fórmulas que permitan mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual al ocio o a una educación más inclusiva, tal y como ha solicitado la organización.

Asimismo, ha puesto en valor la promoción de la provincia que realiza la ONCE a través de sus cupones diarios, como el que próximamente se va a dedicar a la Capital Española de la Gastronomía.







