El Gobierno regional licita el nuevo contrato del Servicio Público de Teleasistencia por 54,2 millones de euros

El viceconsejero de Atención a la Dependencia, Javier Pérez, ha manifestado que con esta licitación “se hace realidad uno de los compromisos del presidente García–Page en el Debate de Investidura de incorporar 5.000 nuevos beneficiarios anualmente en los próximos años y poder rebasar los 20.000 beneficiarios a futuro con el objetivo de poder llegar a los 93.000 usuarios en el horizonte del año 2028”.



Entre las novedades del nuevo contrato destaca la implantación de la Teleasistencia Avanzada, la digitalización de terminales, la implementación del servicio de geolocalización y la instalación de dispositivos de monitorización avanzada.



Quero (Toledo), 10 de agosto de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha sacado a licitación el nuevo contrato del Servicio Público de Teleasistencia por 54,2 millones de euros con una duración inicial de cuatro años, hasta 2028, y con la posibilidad de ser prorrogado por otra anualidad.



Así lo ha anunciado el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez, durante la visita que hoy ha realizado a la vivienda de mayores de Quero, en Toledo, acompañado por su alcalde, José Rubén Torres Moratalla, junto a concejales de su corporación y el coordinador de la Delegación de la Junta en Toledo, Javier Úbeda.



El Portal de Contratación de Castilla–La Mancha recoge los detalles de la licitación de este contrato al que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 8 de septiembre.



“Con esta licitación se hace realidad uno de los compromisos del presidente García–Page en el Debate de Investidura de incorporar 5.000 nuevos beneficiarios anualmente en los próximos años y poder rebasar los 20.000 beneficiarios a futuro” ha afirmado Pérez, quien ha cifrado en 67.000 beneficiarios los que actualmente disfrutan del servicio en la región, “lo que supone un 30 por ciento más de los que se tenían hace apenas cuatro años y la idea es poder estar en torno de los 90.000, incluso poder llegar a 93.000 en el horizonte del año 2028”.



Novedades en la nueva licitación del servicio de Teleasistencia



Javier Pérez ha afirmado que el Ejecutivo regional hace una apuesta clara por la teleasistencia de calidad, universal y gratuita en la región. Entre las principales novedades que incluye el nuevo contrato, destaca la implantación de la teleasistencia avanzada “que se va a establecer en tres niveles de atención en función de las necesidades de los usuarios”. También se va a avanzar en la digitalización de los terminales con el objetivo de pasar del 18 por ciento actual al 95 por ciento de terminales digitales “mucho más fiables que nos permitirán incorporar nuevas prestaciones a futuro”.



Además, ha señalado el viceconsejero, “también se van a incrementar en 1.200 los terminales de geolocalización, que nos van a permitir el seguimiento de las personas mayores y con dependencia no solamente en su domicilio, sino también fuera de él, así como la incorporación de 1.000 dispositivos de seguimiento de las alteraciones en los hábitos de las personas mayores en el domicilio”, lo que facilitará detectar y prevenir situaciones de riesgo.



Junto a estas novedades también se incrementarán los dispositivos de tecnología avanzada como detectores de fuego, gas y humo, caídas y movimiento y se incorporarán nuevos programas de envejecimiento activo y participación, de atención a situaciones de soledad no deseada, prevención del deterioro cognitivo, formación de cuidadores y un programa de detección de posibles malos tratos a personas mayores.



Recomendaciones ante el calor para personas mayores y con dependencia



El viceconsejero Javier Pérez se ha referido también a la campaña de recomendaciones ante el calor para las personas mayores a través del Servicio de Teleasistencia, “que hace una monitorización de las condiciones climáticas en cada una de las provincias y que ya lleva en estos dos meses más de 1.500 llamadas recordando las recomendaciones para prevenir golpes de calor e insistiendo en la necesidad de llevar la pulsera y el collar con el pulsador, así como la necesidad de que, ante cualquier dificultad, pulsen en el botón rojo para pedir ayuda”.



En la campaña informativa que permanecerá activa durante los meses de verano, se da a conocer a los más de 67.800 usuarios del servicio los peligros de las altas temperaturas y las olas de calor, así como las recomendaciones que deben seguir para paliar y sobrellevar sus efectos.



En este sentido, Javier Pérez ha recordado algunas recomendaciones como mantenerse hidratado, evitar las comidas calientes, la cafeína o el alcohol, vestirse con ropa ligera y holgada, así como usar calzado cómodo y transpirable.



Además, es aconsejable no realizar actividades en el exterior entre las 12 y las 18 horas, evitar la exposición prolongada al sol, usar crema solar de protección, sombrero y gafas de sol, así como evitar los transportes públicos llenos y sin aire acondicionado.



Por otro lado, en el domicilio, las recomendaciones indican bajar las persianas durante las horas de sol y abrirlas al atardecer, refrescar el ambiente con ventiladores o aire acondicionado y refrescarse de manera continua. En casi de notar síntomas que puedan corresponderse con un golpe de calor, como sed, mareo o náuseas, debilidad, dolor de cabeza intenso, temperatura corporal demasiado baja o demasiado alta, así como piel caliente, roja y seca pulsar el botón rojo del colgante o pulsera de la teleasistencia para activar el envío de ayuda al domicilio.





