El Gobierno regional impulsa una nueva reunión del grupo de trabajo entre Renfe, Adif y las asociaciones de usuarios del AVANT en Ciudad Real y Toledo

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha avanzado los principales acuerdos a los que se han llegado tras una reunión al máximo nivel en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el que han participado el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, el presidente de Renfe, Raúl Blanco, y la presidenta de Adif, Maria Luisa Domínguez.



Hernando ha avanzado que desde Renfe han comprometido rendir cuentas de las mejoras que van a plantear en el servicio, así como la presencia de una persona de Adif que haga lo propio con el estado de las obras actuales y las que van a continuar a lo largo de la línea.



El responsable de Fomento ha remarcado que “hay que defender los intereses de Castilla–La Mancha y de la gente de Castilla–La Mancha” y en contraposición, ha lamentado las declaraciones que ha hecho el presidente de la Diputación de Ciudad Real en torno a la A–43 en las que restaba importancia a la opción Sur y aseguraba que “daba igual una opción que otra”. En este sentido, ha asegurado que “la Diputación de Ciudad Real está planteando algo que va en contra de los intereses de Puertollano y de Almadén”.

Toledo, 1 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha impulsa una nueva reunión del grupo de trabajo entre Renfe, Adif y las asociaciones de usuarios del AVANT en Ciudad Real y Toledo para abordar la problemática del servicio.



El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha avanzado los principales acuerdos a los que se han llegado tras una reunión al máximo nivel en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el que han participado el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, el presidente de Renfe, Raül Blanco y la presidenta de Adif, Maria Luisa Domínguez.



Un encuentro del que Hernando ha asegurado que “sale muy contento” porque “lo que hemos acordado en primer lugar es que va a haber una reunión lo antes posible, para juntar al grupo de trabajo que lo compondrán Renfe, Adif, las asociaciones de usuarios y en el que también va a estar la Junta para poder ayudar a que estas dos partes tengan un buen entendimiento”.



En este sentido, ha remarcado que el papel del Gobierno regional será “el de construir ese puente entre quienes prestan el servicio y quienes disfrutan del mismo para que puedan llegar a entenderse y para que lleguen a las soluciones a través de un diálogo cercano y empático”.



De esta manera, el responsable de Fomento ha asegurado que en ese grupo de trabajo “se han comprometido a rendir cuentas de las mejoras del servicio que van a plantear y, además, va a estar presente una persona de Adif para hacer lo propio en relación al estado de las obras actuales y las que van a continuar a lo largo de la línea”.



Así, Hernando ha asegurado que las obras que están en marcha finalizan el 16 de octubre para poder tener un tramo de doble vía, “pero eso no quita– ha puntualizado– que queremos que conozcan la planificación de las obras que hay que realizar durante el próximo año para seguir modernizando la línea Madrid–Sevilla”.



Asimismo, el consejero de Fomento ha afirmado que Renfe va a recuperar la la frecuencia de las 6:35 de la mañana desde Madrid hasta Ciudad Real y Puertollano a mediados de octubre en consonancia a la finalización de las obras del primer tramo.



Defensa de los intereses de Castilla–La Mancha



Nacho Hernando ha remarcado que “hay que defender los intereses de Castilla–La Mancha y de la gente de Castilla–La Mancha” y en contraposición, ha lamentado las declaraciones que ha hecho el presidente de la Diputación de Ciudad Real en torno a la A–43 en las que restaba importancia a la opción Sur y aseguraba que “daba igual una opción que otra”.



En este sentido, ha asegurado que “la Diputación de Ciudad Real está planteando algo que va en contra de los intereses de Puertollano y de Almadén y que el alcalde de Puertollano y la alcaldesa de Almadén no han defendido los intereses de sus ciudades”.

Hernando ha asegurado que en este asunto “el Gobierno Emiliano García–Page estará defendiendo los intereses de esos vecinos y de esas vecinas”, en algo, ha enfatizado “que no es de regate corto, ya que tenemos que decidir por dónde va a ir una autovía que va a estar en funcionamiento, en uso, durante las siguientes generaciones”.



En este sentido, ha remarcado que “para nosotros. o es el trazado Sur o no hay acuerdo, ya que es el que recomiendan los expertos y es el que permite la redistribución de la riqueza, así como que las infraestructuras estén al servicio de la gente y no al revés”.



Asimismo, Hernando ha asegurado que “puede haber mejoras en la N–430 y que éstas sean compatibles con una autovía por el sur, con la opción de Puertollano y de Almadén”. Y, de esa forma, – ha continuado– “todas las zonas del oeste de la región van a poder tener conexión con Portugal, con Lisboa y con el puerto de Sines, tanto por carretera como por ferrocarril, porque otra de las reivindicaciones en la que venimos consiguiendo buenos resultados es en la electrificación de toda la línea ferroviaria del oeste de la Comunidad Autónoma, que en parte conecta Ciudad Real con Portugal”.



Dispositivo en las carreteras de Castilla–La Mancha ante la llegada de una nueva DANA



En otro orden de cosas, el consejero de Fomento ha informado del dispositivo que se ha puesto en marcha ante la llegada de una nueva DANA con fuertes lluvias que podrían afectar a las carreteras de la región.



En este sentido, Hernando ha asegurado que durante los pasados días se ha procedido a la revisión y limpieza preventiva de los sistemas de drenaje transversal en la Red regional de Carreteras, especialmente en aquellas zonas que han presentado problemas ante precipitaciones muy intensas en ocasiones anteriores.



Asimismo, el dispositivo humano con el que se cuenta para estos días consta de 18 retenes de guardia localizada, que podrán atender las incidencias más graves con gran rapidez en la respuesta.



Además, si fuese necesario, se podrán movilizar el resto de efectivos de las Brigadas de Conservación que operan en las zonas próximas a la incidencia, compuestas por un total de 531 trabajadores, así como la maquinaria necesaria. A este dispositivo se suma el operativo específico de la autovía CM–42 (Autovía de los Viñedos) que dispone de un total de 4 brigadas para atención a emergencias.



La movilización de medios se realiza, como en otras ocasiones, con la coordinación de la Dirección General de Protección Ciudadana, a través del 112 y en colaboración con la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando