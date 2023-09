El Gobierno regional destaca el carácter innovador y científico de los equipos multidisciplinares que abordan las patologías respiratorias

Así lo ha manifestado el director general de Asistencia Sanitaria del SESCAM, Ibrahim Hernández, durante la inauguración del Congreso Neumocete que reúne en Albacete a cerca de 200 profesionales, en su mayoría neumólogos y cirujanos torácicos.

Albacete, 15 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha elogiado hoy el carácter innovador y científico de los profesionales que integran los equipos multidisciplinares que abordan las patologías respiratorias, unas cualidades que se resaltaron aún más durante la pandemia COVID.



Ante cerca de 200 profesionales de toda España, el director general de Asistencia Sanitaria de SESCAM, Ibrahim Hernández Millán, ha agradecido a todos “sus desvelos en aquellos momentos” y ha resaltado que hayan vuelto a organizar una nueva edición de Neumocete, la cuarta, que como ya pasara en 2016, regresa “para continuar ahondando y actualizando toda las patologías respiratorias prevalentes desde este punto multidisciplinar, tan necesario como continuar mejorando la asistencia que prestan a los pacientes”.



Es, por ello, que ha trasladado el compromiso del Gobierno regional, de la Consejería de Sanidad y del SESCAM para “seguir cambiando el concepto de sanidad por el de salud, trabajando desde la prevención y la promoción para evitar la enfermedad”.



“Vosotros sabéis muy bien la importancia de la prevención y la promoción de la salud, puesto que un altísimo porcentaje de la patología grave que tratáis está directamente relacionado con el tabaco y es ahí donde debemos aunar esfuerzos y crear sinergias, no solo desde el punto de vista sanitario sino en la comunidad, para concienciar a la población de que es responsable de su buena y de su mala salud”, ha enfatizado.



Hernández ha valorado la presencia de profesionales de Neumología y Cirugía Torácica, en su mayoría, pero también que a otras especialidades y servicios, puesto que este enfoque plural redunda sobre el conocimiento científico que se genera.



En este sentido, el director general ha explicado que cerca de medio centenar de profesionales de Albacete, Almansa y Hellín participan de forma activa en el programa de este evento que cuenta con ponentes de más de 30 hospitales de toda España.



Organizado por los Servicios de Neumología y Cirugía Torácica de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete; la Fundación Biotyc y la Asociación de Neumólogos y Cirujanos Torácicos de Albacete (ANYCTA); con la colaboración de la SEPAR, SECT, SOCAMPAR y SEFAC, en Neumocete se va a hablar de actualización del cáncer de pulmón, derrame pleural neoplástico, inmunoterapia, futuro de la EPOC, papel de los eosinófilos en el EPOC y el asma, enfermedades fibrosantes progresivas, asma bronquial, tratamientos futuros en la EPID o actualización en Hipertensión Pulmonar.



Previo al acto inaugural, se ha llevado a cabo un homenaje en el que se ha reconocido a Manuel Martínez Riaza, del Servicio de Neumología de la GAI de Albacete; a Carlos Andrés Jiménez Ruiz, jefe de la Unidad Especializada en Tabaquismo de la Comunidad de Madrid y ex presidente de SEPAR; Claudia Estela Gambarrutta Malfatti, jefa del Servicio de Neumología del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y Rubí Sanz Gamo, ex directora de Museo de Albacete y del Museo Arqueológico Nacional.



Carpa de Salud Pulmonar



Con el objetivo de acercar el congreso a la sociedad, por la mañana se ha desarrollado una actividad, la Carpa de Salud Pulmonar. Una intervención multidisciplinar integrada por médicos especialistas en Neumología y Medicina Familiar y Comunitaria, Farmacéuticos Comunitarios y Enfermeras en la que se ha llevado a cabo intervenciones en salud para concienciar a la población sobre las patologías respiratorias. Se han dispuesto cuatro zonas estructuradas en cuatro temas: Tabaquismo y cesación tabáquica; uso y manejo de inhaladores; manejo de asma y cribado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando