El Gobierno regional celebra el “primer éxito” de las aromáticas al excluir el Parlamento Europeo a sus aceites esenciales de cualquier toxicidad

La Comisión de Medio Ambiente Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la institución europea así lo decidió anoche, a falta de que el plenario lo ratifique posteriormente en el mes de octubre.



José Luis Escudero, delegado de la Junta, ha informado a los productores de plantas aromáticas de la provincia de los próximos plazos.

Guadalajara, 12 de septiembre de 2023.– El delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero, ha mostrado hoy su “satisfacción” por la aprobación votada anoche en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo que excluye a los aceites esenciales procedentes de plantas aromáticas como la lavanda o el lavandín de la lista de productos tóxicos que se está preparando ante la modificación del reglamento europeo que regula la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.



José Luis Escudero, junto al delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Santos López, han mantenido esta mañana una reunión con una veintena de productores y agricultores de plantas aromáticas de Guadalajara para informales de la decisión y para comunicarles los plazos que, en estadios posteriores, llevará a la exoneración de estos aceites esenciales de esa ‘lista negra’ de productos.



“Todo ese trabajo conjunto con el sector y el propio institucional nos ha llevado a cosechar este primer éxito”, ha señalado, “y ahora hay que esperar a que el plenario del Parlamento Europeo apruebe en octubre lo que ayer hizo la Comisión de Medio Ambiente” para que deje de planear cualquier amenaza sobre el sector de las plantas aromáticas.



Hace escasas fechas, la semana pasada, el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, junto al vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y el propio José Luis Escudero, viajaron a Bruselas para mantener reuniones con responsables de la Comisión Europea y con los eurodiputados y comisarios que se encargan de la ponencia sobre la toxicidad o no de estos productos, con el objetivo de argumentarles la necesidad de exonerar a las aromáticas de ese posible listado.



Esa visita continuaba, además, la realizada a la provincia de Guadalajara, concretamente a la zona de los campos de lavanda de Brihuega, el pasado mes de julio a cargo de una delegación de la institución europea, que pudo conocer in situ el proceso de cultivo, recogida y tratamiento de esas plantas aromáticas.



“En ambas citas”, según ha explicado José Luis Escudero, “les explicamos que no era entendible que productos botánicos como son estos tengan una declaración de toxicidad, pues no aplican ningún elemento tóxico. Y el primer paso ya se dio ayer, con este primer éxito que es fruto de ese trabajo conjunto”.





Más de 3.000 hectáreas de plantas aromáticas en Guadalajara

La decisión del Parlamento Europeo es fundamental para un sector estratégico y de gran pujanza económica y de atracción turística para Castilla–La Mancha pero especialmente para Guadalajara, puesta la provincia presenta cerca de 3.100 hectáreas de plantas aromáticas. En el global de la región las hectáreas superan las 5.100.





