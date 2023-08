El Gobierno regional asignará esta semana 94 millones de euros a los 29 Grupos de Acción Local seleccionados para impulsar sus estrategias de desarrollo

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha puesto en valor la importancia que ha tenido para la región el programa LEADER, ya que ha supuesto la creación de casi 1.000 empleos y la consolidación de otros 6.000. Todo ha sido posible “gracias al trabajo realizado por los 29 Grupos de Acción Local que existen en Castilla–La Mancha que están teniendo un papel fundamental en el medio rural”, ha dicho el consejero.

Martinez Lizán ha destacado también la ejecución de más de 3.200 proyectos con una inversión en Castilla–La Mancha de más de 370 millones de euros.

Guadalajara, 2 de agosto de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha asignará esta semana 94 millones de euros a los 29 Grupos de Acción Local seleccionados para que lleven a cabo sus estrategias de desarrollo local participativo en el periodo 2023–2027 para poner en marchar proyectos, tanto de iniciativa privada como pública.



Así lo ha anunciado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en Guadalajara donde ha mantenido una reunión con la Junta Directiva de la Red Castellano–Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) encabezada por su presidente Jesús Ortega, y en la que ha estado acompañado por el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, y el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Santos López.



Con esta resolución, el Ejecutivo autonómico consigue que Castilla–La Mancha, de la mano de RECAMDER y de los propios grupos, sea una de las primeras comunidades autónomas en cumplir el objetivo marcado de seleccionar los grupos en el Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC) 2023–2027 antes del 31 de agosto y de esta manera dar continuidad entre un programa LEADER y otro para que no exista parón en la actividad de los grupos. Este logro servirá para consolidar tanto a los grupos como su trabajo además de “continuar desarrollando un trabajo eficiente y efectivo en el medio rural”, ha aseverado.



Julián Martínez Lizán ha puesto en valor la importancia que ha tenido para la región el programa LEADER en el período 2014–2022 ya que gracias al mismo se han creado casi 1.000 empleos y se han consolidado otros 6.000.



Todo ello ha sido posible gracias al “trabajo fundamental que realizan los Grupos de Desarrollo Rural” con la colaboración del Gobierno regional para cumplir con una de las premisas dadas por el presidente García–Page que es “apoyar y revitalizar el medio rural, tan importante en nuestra región”, ha dicho el consejero.



Un total de 3.200 proyectos y una inversión de más de 370 millones de euros



Otro ejemplo del trabajo realizado por los Grupos de Desarrollo Rural y del esfuerzo de gestión que han realizado en los últimos años es que han ejecutado más de 3.200 proyectos con una inversión en Castilla–La Mancha de más de 370 millones de euros que han supuesto “la revitalización, el mantenimiento de la población y el crecimiento en actividades socioeconómicas que dan más viabilidad a nuestros pueblos”, ha recalcado Martínez Lizán.



Castilla–La Mancha cuenta con 29 grupos de desarrollo rural que representan a 884 municipios y a 835 entidades públicas y a 1.056 asociaciones y entidades privadas.



Un ejemplo de la labor de los Grupos de Desarrollo Rural



Martínez Lizán ha puesto como ejemplo de la intensa labor que están realizando los grupos de desarrollo rural las dos firmas de contratos que se llevarán a cabo esta mañana por parte de la Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y Campiña (ADAC) y la Asociación para el Desarrollo Local de la Alcarria Sur de Guadalajara (ADASUR) con personas emprendedoras de sus respectivas comarcas y que supondrán en conjunto una inversión de algo más de tres millones de euros.



En el caso concreto de ADAC, cuya firma de contratos tendrá lugar en Hita, la inversión será de 1,8 millones de euros y contarán con ayudas LEADER por valor de 807.193 euros. Por su parte, los contratos que firmará ADASUR en Pioz para la financiación de proyectos emprendedores, supondrán una inversión 1,2 millones de euros y tendrán una financiación de más de 650.000.



En ambos casos, Julián Martínez Lizán ha remarcado la importancia de los proyectos empresariales que se van a poner en marcha porque “dan un realce importantísimo al entorno rural en el que la apuesta económica mediante subvenciones junto con la implicación de las y los emprendedores hace posible la puesta en marcha de empresas en territorios humildes, rurales y pequeños que necesitan esos proyectos para seguir manteniéndose vivos”.



El consejero ha agradecido expresamente a RECAMDER y a cada uno de los grupos el trabajo realizado y en particular ha subrayado la labor “de quien está más cercano a los promotores porque no solo hacen una labor de gestión administrativa, sino que acompañan, asesoran y orientan en sus inquietudes”.



Por último, Martínez Lizán ha ofrecido la “máxima colaboración e implicación” para el desarrollo de todas las iniciativas empresariales que se produzcan en el medio rural.









