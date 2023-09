El Gobierno regional abonará en la segunda quincena de octubre 800.000 euros de ayudas del Plan Nacional Apícola a un total de 155 apicultores

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha puesto en valor que Castilla–La Mancha es la cuarta región productora de miel, con una producción de 3.113 toneladas, más del 10,2 por ciento de la que se produce en España.

Castilla–La Mancha cuenta con el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo, que está impulsando el proyecto ‘APIRURAL’ con el objetivo de integrar la apicultura en la Formación Profesional como herramienta de aprendizaje transversal, de concienciación ecológica, investigación y emprendimiento.

Albacete, 15 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha abonará en la segunda quincena de octubre cerca de 800.000 euros de ayudas correspondientes al Plan Nacional Apícola que beneficiarán a un total de 155 apicultores de la región.



“Se trata de ayudas para inversiones realizadas en las explotaciones que les permiten seguir afrontando con mayor tecnificación y más facilidad las labores a realizar”, tal como ha avanzado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en el transcurso de la actividad de corte y cata de miel promovida por la Asociación Provincial de Apicultores de Albacete (ASAPA) en el marco de la Feria de Albacete.



El consejero ha subrayado la importancia de las ayudas para un sector que es fundamental no solo para los apicultores y apicultoras sino para la agricultura y el medioambiente “porque sin abejas no habría vida, un mensaje en el que tenemos que incidir”.



En ese sentido, Martínez Lizán ha puesto en valor la actividad que realiza ASAPA todo el año y en particular la actividad de hoy en la que se puede disfrutar de demostraciones sobre el proceso de extracción de la miel, enseñando el corte y organizando catas. La actividad está dirigida a niños y niñas “para transmitir la labor que realizan los apicultores y apicultoras en el campo, manteniendo sus explotaciones y en general la vida para toda la sociedad, además de ofrecer un producto final que es referencia a nivel nacional”.



El titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural también ha puesto en valor que Castilla–La Mancha es la cuarta región productora de miel. Hay más de 2.200 productores que producen 3.113 toneladas de miel algo, más del 10,2 por ciento de la que se produce en España.



Martínez Lizán ha explicado que, en estos momentos, la ratio de consumo de miel per cápita está en 800 gramos “pero nos gustaría que llegase, como mínimo, a un kilo por persona, algo que pondría en valor la preocupación de la sociedad y también el apoyo a las y los apicultores de nuestra región”.



En la actualidad en Castilla–La Mancha hay 51 industrias en el sector de la miel, de las que siete están en Albacete, lo que suma valor añadido ya que a la recolección de la miel hay que sumar el proceso de envasado y comercialización del producto.



Para finalizar este punto, Julián Martínez Lizán ha puesto en valor el trabajo de este sector, que a sus problemáticas tradicionales suma las adversidades climáticas y la sequía, y en ese sentido les ha agradecido su “compromiso con la sociedad y el medio ambiente”.



En este acto ha estado acompañado por la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar; el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruíz; el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ramón Sáez; la vicepresidenta de las Cortes, Josefina Navarrete; el secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo; el presidente de ASAPA, Ricardo Ortega y apicultores de la provincia de Albacete



Proyecto ‘APIRURAL’



En materia de investigación, el consejero ha recordado que Castilla–La Mancha cuenta con el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo (CIAPA). Este centro está impulsando el proyecto ‘APIRURAL’, que nace en 2021, con el objetivo de integrar la apicultura en la Formación Profesional como herramienta de aprendizaje transversal, de concienciación ecológica, investigación y emprendimiento.



Tal como ha explicado el consejero, con el proyecto ‘APIRURAL’, se está impulsando un proceso de profesionalización, “transmitiendo todo el conocimiento que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, para darlo a conocer a los apicultores y de esa manera realizar un trabajo más técnico que a la postre redunde en mejores resultados en las explotaciones”.



Este proyecto, liderado por el Centro de Iniciativas para la Formación Agraria de Castilla–La Mancha (EFA Oretana), fue concedido en diciembre de 2021 y está siendo desarrollado con financiación del Ministerio de Educación y Formación Profesional, con un presupuesto de más de 137.000 euros, en el marco de los proyectos de Innovación e Investigación Aplicadas y transferencia del Conocimiento en Formación Profesional 2021 – NextGeneration EU.



El CIAPA se ha encargado de desarrollar el material, en base a su capacidad y trayectoria investigadora reconocida en materias de apicultura y agricultura, que tanto influyen en el desarrollo rural.



El sector apícola y entidades formadoras e interesadas en apicultura y desarrollo rural tienen en la web del CIAPA el enlace al proyecto (http://apirural.com/) con el fin de poner a su disposición el material desarrollado para su consulta y uso libre, y el apoyo a la profesionalización del sector.



Sector artesano



Al finalizar esta actividad, el consejero ha asistido al acto de presentación de la jornada dedicada al Bien de Interés Cultural (BIC), Alfombras de Nudo Español de Alcaraz y al sector de artesanía del textil de Casas de Lázaro, en el estand del Gobierno de Castilla–La Mancha. El consejero ha puesto en valor la importancia de la artesanía para los pueblos de la región y ha agradecido a las artesanas y artesanos su labor.





