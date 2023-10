El Gobierno regional abonará este miércoles a los Grupos de Desarrollo Rural 6,2 millones de euros para seguir impulsando sus estrategias

Estos fondos permiten a los Grupos de Desarrollo Rural seguir con sus estrategias para impulsar proyectos, crear empleo, diversificar la economía de los pueblos y, sobre todo, dar oportunidades a las personas que viven en el medio rural.



Martínez Lizán ha agradecido a la DO de Aceite Montes de Toledo el trabajo que viene realizando desde 1998 materializado en unos aceites de “excelente calidad” y ha felicitado a los galardonados con los Premios Cornicabra 2023 que otorga esta denominación.

Mora (Toledo), 2 de octubre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha abonará este miércoles, 4 de octubre, a los Grupos de Desarrollo Rural un total de 6,2 millones de euros de fondos LEADER y así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en Mora, donde ha asistido a la entrega de los Premios Cornicabra 2023 organizados por la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Aceite Montes de Toledo.



El consejero ha continuado explicando que estos fondos permiten a los Grupos de Desarrollo Rural seguir con sus estrategias para impulsar proyectos, crear empleo, diversificar la economía de los pueblos y, sobre todo, dar oportunidades a las personas que viven en el medio rural.



“Con esto se dan pasos para seguir apostando por nuestros jóvenes y nuestros emprendedores con medidas como el bono joven para el emprendimiento, que, con 27.000 euros, pone de manifiesto el compromiso del Gobierno regional con el medio rural y el apoyo para asentar población y garantizar la viabilidad de nuestros pueblos”, en palabras del consejero.



Un sector con importancia económica, social, ambiental y territorial



En relación a los premios y a la DO Montes de Toledo, Julián Martínez Lizán ha remarcado tanto la calidad de los aceites como la importancia del sector en esta comarca, en la provincia de Toledo y en Castilla–La Mancha. Así lo demuestra que el olivo se haya convertido en el cultivo con mayor superficie en la región con 450.000 hectáreas, una cifra similar a la de viñedo, que cuenta con 80.000 olivicultores, “es decir, el sector no solo tiene una indiscutible importancia económica, sino que también tiene una gran repercusión social, ambiental y territorial, lo que da complementariedad a la actividad socioeconómica de nuestros pueblos”.



El consejero también ha apostado porque Castilla–La Mancha diferencie sus aceites de oliva por su calidad y por su calificación como ecológicos, para que las personas consumidoras perciban que el precio que deben pagar corresponde con la categoría del producto, “por eso desde el Gobierno regional trabajamos para posicionar la marca de garantía ‘Campo y Alma’, con todas sus figuras de calidad”.



Premios Cornicabra 2023 de la DO Montes de Toledo



Julián Martínez Lizán ha agradecido a la DO Montes de Toledo el trabajo que viene realizando desde 1998 que se ha materializado en unos aceites de “excelente calidad” o en hechos como que, el suyo sea el primer Consejo Regulador español que ha obtenido la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación para la certificación del producto amparado, pudiendo garantizar gracias a ello la competencia técnica, independencia e imparcialidad requeridas por la norma.



En cuanto a los premios, el Consejo Regulador de la DO Aceite Montes de Toledo reconoce cada año a los mejores aceites de oliva virgen extra producidos al amparo de la misma. Este año, el Primer Premio ha sido para ‘Dehesa El Molinillo’, (NortiaAgricultural, S.A.) que gana por segundo año consecutivo; el premio ‘Maestro molinero’ ha recaído de nuevo en Juan Manuel Ramos García, por ser el encargado de elaborar el aceite en la almazara ganadora. El accésit ha sido para ‘Tresces’ (Zarfe, S.L.) y el accésit y Mejor AOVE Ecológico ha recaído en ‘Al Alma del Olivo, S.L.’



Julián Martínez Lizán los ha felicitado a todos ellos calificándolos como “punta de lanza para estimular al sector”, añadiendo que estos premios muestran “el gran trabajo que hay detrás de cada olivo de nuestro territorio, lo que es parte fundamental para el desarrollo de Castilla–La Mancha, que es una región rural”.





