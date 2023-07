El Gobierno de Castilla-La Mancha valora la importancia económica y social de la Denominación de Origen “Manchuela” para el conjunto de la Comunidad Autónoma

Los delegados provinciales de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete y Cuenca respectivamente, han recordado que esta Denominación de Origen cuenta con más de 2.200 viticultores y cerca de 40 bodegas, en las provincias de Albacete y Cuenca, logrando alcanzar casi el 50 por ciento de internacionalización de sus vinos y un volumen de negocio de 4,9 millones de euros, en el pasado ejercicio.



Además, Ramón Sáez y Joaquín Cuadrado han abogado por seguir avanzando en la diversificación de vinos y en la modernización de esta DO, con viticultura en ambas provincias de Castilla–La Mancha, trasladando la voluntad del Ejecutivo autonómico por promocionar conjuntamente “Manchuela”, “Ribera del Júcar” y “Utiel–Requena” y lograr nuevos regadíos para esta comarca albaceteña y conquense.

Villamalea (Albacete), 7 de julio de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha reconocido la importancia económica y social de la Denominación de Origen (DO) “Manchuela” para los 26 municipios de esta comarca de las provincias de Albacete y Cuenca, que cuenta con cerca de 12.500 hectáreas de cultivo, más de 2.200 viticultores en ambos territorios y cerca de 40 bodegas y cooperativas.



Los delegados provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Sáez y Joaquín Cuadrado respectivamente, han valorado la importancia de esta DO interprovincial, en la jornada “Encuentro con Agricultores”, organizada por la propia DO y la Fundación Caja Rural, en la sede de esta Denominación de Origen en la localidad albaceteña de Villamalea, con el propósito de promocionar sus vinos, reconocer el trabajo de sus viticultores y empresas vitivinícolas, y buscar “sinergias” para seguir mejorando la competitividad de estos caldos de excelencia.



Por su parte, Ramón Sáez ha recordado que el sector vitivinícola es uno de los “grandes patrimonios de Castilla–La Mancha y por lo tanto de las provincia de Albacete y Cuenca, siendo uno de los principales ejes de vertebración en el territorio rural de la Comunidad Autónoma”. Además, ha resaltado que el Ejecutivo de Castilla–La Mancha ha sido la primera región que ha aprobado ayudas directas para el sector agrario debido a la sequía y avanzando que lo hará también para los cultivos leñosos específicamente.



En este sentido, el representante de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Albacete ha valorado el papel que desempeña el sector vitivinícola de la comarca de la Manchuela porque es “plenamente competitivo, siendo una referencia en cuanto a variedades, especialmente por la uva bobal, predominante en este territorio albaceteño y conquense, donde también se utiliza la variedad macabeo”.



Sáez ha abogado por seguir diversificando las potencialidades de la DO “Manchuela”, y ha aplaudido el esfuerzo, tanto de la Junta Directiva de esta Denominación, como de las bodegas y viticultores de esta comarca.



Por su parte, el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca, Joaquín Cuadrado ha trasladado que la Junta de Comunidades quiere trabajar de la mano de esta DO para crear una campaña de promoción e impulso de “Manchuela” junto a otras Dos como “Ribera del Júcar” y “Utiel–Requena”.



Además, Cuadrado ha resaltado que su Consejería también tiene un firme compromiso con esta comarca, abriendo la posibilidad a que en el futuro pueda contar con nuevos regadíos que sirvan de motor para la competitividad de esta viticultura autóctona de ambas provincias.



El reto de la comercialización y éxito de participación en este “Encuentro con Agricultores”



La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha apuntado que en el pasado año 2022, la DO “Manchuela” comercializó un total de 18.144 hectolitros, generando un volumen de negocio de 4,9 millones de euros, con casi un 60 por ciento de tinto, el 33,3 por ciento blanco, el 6,7 por ciento rosado y algo más del 1 por ciento espumoso, siendo los principales destinos de exportación; China, Canadá, Alemania y Dinamarca, entre otros.



Los delegados provinciales han compartido esta jornada, la segunda que realiza esta DO en verano, tras el encuentro con bodegas y cooperativas que se realizó el pasado año, en la que se han congregado cerca de 100 viticultores en su sede de Villamalea, junto al presidente de la DO, Juan Miguel Cebrián Jiménez; el alcalde del Ayuntamiento de este municipio albacetense, José Núñez Pérez; la presidenta de la Fundación Caja Rural Villamalea, Ana Belén Ramos y la directora técnica del Instituto Agronómico Provincial (ITAP), Mabel Garrido.



Todos ellos han aplaudido la creación de este espacio de debate y exhibición de sus vinos, en este “Encuentro con Agricultores” para seguir avanzando en la promoción de estos caldos, “verdaderos embajadores de Castilla–La Mancha y las provincias de Albacete y Cuenca”.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando