El Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá acercando referentes femeninos a la sociedad, especialmente a las personas más jóvenes

La carretera de La Solana en Manzanares acoge hasta el próximo 3 de octubre la exposición itinerante al aire libre ‘Mujeres referentes en Castilla–La Mancha’, con 29 figuras femeninas que han marcado y que marcan la historia de la región.



Sara Simón ha insistido en que “seguramente a muchas personas les costaría dar nombres de las jugadoras que acaban de ganar el Mundial de fútbol y seguro que no pasaba lo mismo con el equipo masculino, del que sí podríamos dar muchos más nombres”.



Manzanares (Ciudad Real), 7 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha continúa trabajando en su objetivo de alcanzar la igualdad real entre hombre y mujeres y, para ello, entre otras políticas, seguirá acercando a la sociedad las figuras de mujeres que han sido y que son clave en la historia y desarrollo de la región.



Una línea de trabajo a la que se ha referido la consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla–La Mancha, Sara Simón, que ha asistido este jueves a la inauguración en Manzanares de la exposición itinerante ‘Mujeres Referentes en Castilla–La Mancha’, acompañada por el alcalde de la localidad, Julián Nieva, así como por la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, y la delegada provincial de Igualdad, Manoli Nieto.



Durante el acto, la consejera de Igualdad se ha referido a la “importancia de contar con referentes femeninos” que ayuden sobre todo a las generaciones más jóvenes a “eliminar las barreras que aún hoy sufrimos las mujeres”, poniendo como ejemplo a la selección femenina de fútbol.



“Seguramente que a muchas personas les costaría dar nombres de las jugadoras que acaban de ganar el Mundial de fútbol y seguro que no pasaba lo mismo con el equipo masculino, del que sí podríamos dar muchos más nombres”, ha asegurado Simón.



Por ello, añadía la consejera, “es importante que consigamos seguir creando referentes, como el de las jugadoras del Mundial, que hoy les dicen a todas las niñas, que las están mirando, que correr como una niña te puede hacer campeona del mundo”.



Hasta el próximo 3 de octubre, los vecinos y vecinas de Manzanares podrán disfrutar en la carretera de La Solana de esta exposición al aire libre sobre 29 grandes mujeres, con vidas apasionantes y logros en diversos ámbitos que han resultado “claves” en la historia de Castilla–La Mancha.



En diez grandes estructuras metálicas, 29 ilustraciones de la pintora conquense Coco Escribano, ganadora en la categoría de pintura de la última muestra de Mujeres en el Arte ‘Amalia Avia’, acercan al público a mujeres científicas, nobles, periodistas, empresarias, políticas, escritoras o maestras, como Leonor Serrano, Luisa Sigea, María Pacheco, Francisca Díaz Carralero–Rodrigo, Ana de Mendoza o Tomasa Cuevas. Después de recorrer nueve localidades, la exposición llega a Manzanares antes de partir a la provincia de Guadalajara.



84.000 euros en ayudas para la lucha contra la trata y explotación sexual



Durante su visita a la localidad ciudadrealeña, la consejera de Igualdad también se ha referido a la publicación, este jueves, de la resolución definitiva de ayudas que el Gobierno de Castilla–La Mancha concede a asociaciones, fundaciones o entidades de la región que luchan contra la trata de mujeres, “la esclavitud del siglo XXI”.



Según esta resolución, ocho fundaciones, asociaciones, federaciones y colectivos sin ánimo de lucro de Castilla–La Mancha recibirán una ayuda de hasta 12.000 euros para desarrollar diferentes estrategias contra la trata y la explotación sexual. El importe global asciende a los 84.000 euros, la totalidad de la partida presupuestaria reservada a tal efecto.



Sara Simón ha puesto el acento en el objetivo fundamental de estas ayudas, que es el de “visibilizar y sensibilizar” como una herramienta clave en la lucha contra la trata porque, ha añadido, “es necesario decirles a los hombres que si no se consume trata, no hay mujeres sufriendo la explotación sexual”.





