El Gobierno de Castilla-La Mancha recuerda que las líneas 900 100 114 y 016 prestan atención 24 horas, en un verano “complicado” por la violencia de género

De enero a julio, el servicio de atención telefónica en la línea 900 100 114, que funciona durante las 24 horas, de forma gratuita y confidencial, registró 4.504 llamadas, lo que representa un incremento del cuatro por ciento en relación al mismo periodo de 2022.

La directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Moreno, ha señalado que “es importante que las mujeres víctimas de violencia de género, sus familias y sus amistades sepan que el Gobierno de Castilla–La Mancha pone a su disposición todo tipo de recursos de atención sin necesidad de denuncia previa”.

Toledo, 7 de agosto de 2023.– La directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Moreno, ha recordado hoy que las víctimas de violencia de género y sus familias disponen del servicio de atención y asesoramiento gratuito, durante las 24 horas del día, que prestan las líneas 900 100 114 y 016, de forma absolutamente confidencial.



Moreno ha indicado que los periodos vacacionales, especialmente el del verano, resultan “muy complejos para las mujeres que sufren violencia machista y conviven con su agresor y por ello desde las instituciones públicas debemos redoblar los esfuerzos para que estas mujeres sepan que no están solas, que hay salida a la situación de violencia, y que a través de estas líneas pueden pedir ayuda de forma segura”.



En este sentido, ha añadido que el Gobierno regional “condena” el repunte de casos de violencia de género registrados en el último mes, manteniendo su “firme” compromiso con las mujeres y sus menores a cargo.



“Se han cometido 32 asesinatos machistas en lo que va de año, con un mes de julio especialmente duro, a los que se suman decenas de agresiones y de otros tipos de violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de serlo. El Gobierno regional condena enérgicamente estos actos, que no pueden ser invisibilizados”, ha asegurado Moreno.



La línea 900 100 114 recibe un cuatro por ciento más de llamadas en 2023



La directora del Instituto de la Mujer ha afirmado que el Gobierno de Castilla–La Mancha presta asesoramiento y atención directa a mujeres víctimas de la violencia de género y a su entorno a través de la línea 900 100 114, con un equipo interdisciplinar de profesionales que, en caso de ser necesario, derivan la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a los servicios especializados del Instituto de la Mujer.



Se trata de un servicio que asesora, orienta y presta apoyo emocional a las víctimas y a su entorno, o a personas conocedoras de casos de violencia de género que no saben de qué manera pueden actuar.



De enero a julio de este año, la línea 900 100 114 recibió 4.504 llamadas, lo que representa un incremento del cuatro por ciento en relación al mismo periodo del año anterior, con un pico de 781 llamadas en el mes de julio, después de las 748 del mes de junio, correspondientes en ambos casos al periodo vacacional.



Durante este verano, las llamadas crecen en un trece por ciento en relación al verano de 2022. En todo el ejercicio anterior, la línea 900 100 114 atendió 7.645 llamadas, relacionadas en un 29 por ciento de los casos con el maltrato físico, y en un 66 por ciento con el maltrato psicológico.



La directora del Instituto de la Mujer ha recordado que “es importante que las mujeres víctimas de violencia de género, sus familias y sus amistades sepan que el Gobierno de Castilla–La Mancha pone a su disposición todo tipo de recursos de atención sin necesidad de denuncia previa”.



Castilla–La Mancha, que es una comunidad pionera en la atención a mujeres que sufren la violencia de género, puso en marcha en 1999 puso un servicio de atención telefónica permanente a través de la línea 900 100 114, que es gratuita y confidencial.





