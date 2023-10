El Gobierno de Castilla-La Mancha muestra su “profunda consternación” y expresa su “enérgica condena” al crimen machista de Val de Santo Domingo

La investigación llevada a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado confirma que la muerte de la mujer que apareció atropellada en la carretera que une Val de Santo Domingo con Alcabón, en la provincia de Toledo, se trata de un nuevo crimen machista.

Este domingo se ha levantado el secreto de sumario y el marido de la víctima, y otro implicado, en el caso han sido puestos a disposición judicial. La Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha se personará en el caso como acusación particular.

Con este caso ya son 50 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en toda España en 2023, dos en Castilla–La Mancha este año. Sara Simón ha expresado hoy que “cada asesinato machista nos rompe por dentro y destroza la vida a toda una familia”.

Toledo, 1 de octubre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, tras confirmarse el crimen machista de Val de Santo Domingo (Toledo) por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, muestra su “profunda consternación”, expresa su “enérgica condena” y traslada su “afecto y cariño” a los seres queridos de la mujer de 41 años, presuntamente atropellada por su marido en la carretera que une esta localidad con el municipio de Alcabón.



Una vez concluida la investigación preliminar, este domingo se ha levantado el secreto de sumario y tanto el marido de la víctima como otra persona implicada han pasado a disposición judicial. La Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha se personará en el caso como acusación particular.



La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha informado de que “todos los recursos de la Junta de Comunidades están a disposición de los seres queridos de la víctima, especialmente de sus menores huérfanos, que ya han recibido asistencia psicológica”.



Simón ha lamentado que “cada asesinato machista nos rompe por dentro y destroza la vida a toda una familia”, al tiempo que ha temido “que nos estemos acostumbrando a contabilizar mujeres asesinadas, ahora que los casos han dejado de abrir muchos informativos”.



La responsable regional de Igualdad se ha mostrado especialmente contundente al referirse a las 1.234 mujeres asesinadas desde que existen registros oficiales en 2003. “Lo más grave no es que estemos ante una situación insostenible; lo peor es que hoy se cuestiona más que nunca la violencia de género, que no solo la sufren quienes desgraciadamente son brutalmente asesinadas. Hablamos de mujeres que sufren violencia física, violencia psíquica, chantaje económico, agresiones sexuales, mujeres a quienes se retiene a la fuerza utilizando a sus hijos, mujeres que sufren desigualdad en el ámbito laboral… Negar todo esto es cruel e indecente”, ha afirmado.



Con este caso, ya son dos las mujeres asesinadas en el ámbito de la pareja en Castilla–La Mancha en 2023 y 50 en toda España atendiendo a los registros oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Genero.



El Gobierno de Castilla–La Mancha recuerda la importancia de pedir ayuda si se sufre algún tipo de violencia de género. En este sentido, con o sin denuncia interpuesta, la Junta ofrece asistencia en los 87 centros de la mujer de manera presencial, y también de manera telefónica, durante las 24 horas del día, en la línea 900 100 114, junto al teléfono estatal 016. “Aunque parezca que no hay salida al círculo de la violencia sí la hay y por ello es importante que cualquier mujer que lo necesite sepa que va a ser protegida y atendida por el Gobierno de Castilla–La Mancha junto a sus hijos e hijas”, ha insistido la consejera.





