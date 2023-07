El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su compromiso de seguir mejorando el sistema sanitario, reforzando las políticas de prevención y promoción de la salud

Alberto Jara ha agradecido la confianza depositada en él y ha asegurado que su compromiso es “seguir sumando y aportando a este gran proyecto con una motivación principal: trabajar por y para las personas”.

Toledo, 28 de julio de 2023.– El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha presidido hoy la presentación del nuevo director gerente del SESCAM, Alberto Jara Sánchez, en un acto en el que se han dado cita más de un centenar de representantes de todas las gerencias del servicio de salud, organizaciones sindicales, colegios profesionales e instituciones académicas, entre otros.



Durante su intervención, Fernández Sanz ha agradecido la “decisión valiente” del nuevo responsable del SESCAM para hacerse cargo de una “tarea bonita y complicada a la vez,” que implica gestionar a más de 37.000 profesionales, siguiendo las mismas políticas que ya se vienen desarrollando para hacer del servicio regional de salud una gran organización.



En este sentido, el titular de las políticas sanitarias ha indicado que en el periodo de transformación que ahora se abre “vamos a seguir esforzándonos y trabajando para la sanidad de Castilla–La Mancha, con la renovación de infraestructuras, de tecnología y, principalmente, en el ámbito de los recursos humanos”.



Asimismo, ha señalado que durante los próximos cuatro años se van a reforzar las políticas de prevención de la enfermedad, de promoción de la salud “y mirando siempre el trabajo por las personas, sabiendo que la humanización es uno de nuestros pilares”.



El consejero ha tenido palabras de reconocimiento para Regina Leal, hasta hoy directora gerente del SESCAM, a quien ha agradecido ser su “compañera de viaje en ocho años en la transformación y recuperación del sistema sanitario”.



“Alberto viene a hacer un relevo difícil, pero estoy seguro de que con la forma de ser, su currículum y estos ocho años al frente de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, sabrá llevar al SESCAM al puerto al que todos queremos, que es a seguir mejorando la prestación sanitaria en Castilla–La Mancha”, ha concluido el consejero.



Seguir sumando a un gran proyecto



Por su parte, Alberto Jara ha agradecido al presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, la confianza depositada en él para desempeñar a partir de hoy el cargo de director gerente del SESCAM, una responsabilidad que afronta con “alegría, ilusión y satisfacción”.



Jara ha destacado el gran trabajo realizado en la Consejería de Sanidad y el SESCAM en las dos últimas legislaturas y ha asegurado que su compromiso es “seguir sumando y aportando a este gran proyecto con una motivación principal: trabajar por y para las personas”.



“Recojo este gran legado y la continuidad de este proyecto con ilusión, con fuerza y con muchas ganas, pero sobre todo lo hago con humildad, con prudencia y con el mayor de los respetos y consideración hacia todos los que forman parte de esta gran organización”, ha indicado.



Una organización, ha dicho, que debe estar abierta a toda la sociedad, a las personas, instituciones y empresas “porque en un mundo globalizado como el de hoy, la salud no solo la hacemos nosotros, sino que la hacemos entre todos”. Asimismo, ha expresado su deseo de convertir al SESCAM en una institución moderna y de vanguardia “permeable a la sociedad y generosa con su conocimiento y talento”.



Puertas abiertas



“Las puertas de esta organización tienen que estar abiertas para los 37.000 profesionales que trabajan en ella, pero también para todo aquel que quiera sumar con nosotros o que nos pida que sumemos junto a ellos”, ha asegurado Jara, quien ha añadido que va a poner todo su empeño en que la organización le sienta “cercano y como uno más”.



Por otra parte, ha señalado que las líneas estratégicas y objetivos marcados en el Plan de Salud de Castilla–La Mancha, Horizonte 25, estarán presentes, “como no puede ser de otra manera, en todos y cada uno de los proyectos que se lleven a cabo en el servicio regional de salud”.



“Vamos a seguir avanzando en ese necesario cambio de modelo, apostando por la prevención primaria y secundaria y la promoción de la salud; con un modelo de atención integral e integrada en el que se tengan muy en consideración los cambios demográficos, el envejecimiento, la soledad, la salud mental, las condiciones medioambientales y las nuevas enfermedades emergentes”, ha subrayado.



Un modelo, ha añadido, en el que la Atención Primaria y Comunitaria “sigan siendo el eje central del sistema y donde la continuidad asistencial y la atención integral sean claves para dar respuesta a la cronicidad y la fragilidad”.



Igualmente, ha apuntado, se seguirá potenciando la calidad y seguridad del paciente, así como la utilización de la tecnología, la inteligencia artificial, sistemas de información sólidos y la digitalización, como herramientas imprescindibles para la transformación.



“Todo ello, mimando la humanización, no solo de la asistencia, sino también de todas las relaciones con pacientes, instituciones, empresas y la sociedad en general”, ha afirmado.



Finalmente, y respecto a los profesionales, de los que ha asegurado que son “el valor esencial del sistema”, ha señalado que el futuro en este ámbito no puede ser otro que aquel “donde se les siga cuidando como se ha hecho hasta ahora, con políticas de recuperación, crecimiento y consolidación”, apostando por la formación continuada y con la generación y retención del talento “como motores del futuro del conocimiento en nuestra organización”.











