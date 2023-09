El Gobierno de Castilla-La Mancha y Laborvalía suman fuerzas y recursos en el objetivo común de prestar una atención integral a las personas con discapacidad

Esta asociación trabaja prácticamente con todas las entidades de la provincia ciudadrealeña dedicada a la atención de las personas con discapacidad, que en el caso de la Junta de Comunidades se cifra en más de 1.700 personas las atendidas en alguno de los recursos de estas características, “y esto lo hacemos con coordinación y financiación mixta donde tenemos mucho que decir”.

La delegada Blanca Fernández se ha reunido con el equipo directivo de la Asociación Laborvalía en un interés especial por conocer este recurso desde la Administración regional a través de la Delegación Provincial y también desde Igualdad y Bienestar Social “porque queremos que sea un eje para el futuro servicio de atención a víctimas de agresiones sexuales que estará ubicado en el Palacete de la Cruz Roja”.

Ciudad Real, 28 de septiembre de 2023.– La delegada provincial de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha trasladado a la dirección de la Asociación Laborvalía el agradecimiento por la “colaboración tan importante” que mantiene con el Gobierno de Castilla–La Mancha en el objetivo común de prestar una atención integral a las personas con discapacidad, de forma especial a través de la unidad de prevención y atención a las víctimas con discapacidad intelectual (UAVDI) con la que prestan servicio en toda la región.



En este sentido, Blanca Fernández ha resaltado que, en estos momentos, “desde el Gobierno de Emiliano García–Page invertimos más de 400.000 euros en proyectos que está gestionando directamente Laborvalía, pero si no fuera por su inteligencia, empuje y experiencia no seríamos capaces de llegar tan lejos”.



De hecho, esta asociación trabaja prácticamente con todas las entidades de la provincia ciudadrealeña dedicada a la atención de las personas con discapacidad, que en el caso de la Junta de Comunidades se cifra en más de 1.700 personas las atendidas en alguno de los recursos de estas características, “y esto lo hacemos con coordinación y financiación mixta donde tenemos mucho que decir”.



Pero la máxima representante del Ejecutivo castellanomanchego en Ciudad Real ha valorado “el paso adelante dado al poder disponer de un centro integral de atención a víctimas de violencia sexual, también somos conocedores de que la discapacidad, especialmente la intelectual, hay que tener una preparación especial para poder atenderla”.



Precisamente para aprovechar estas sinergias, Blanca Fernández ha visitado esta mañana la sede de la Asociación Laborvalía y se ha reunido con su equipo en un interés especial de conocer este recurso desde la Administración regional a través de la Delegación Provincial y también desde Igualdad y Bienestar Social “porque queremos que sea un eje para el futuro servicio de atención a víctimas de agresiones sexuales que estará ubicado en el Palacete de la Cruz Roja”.



Un servicio especializado



Un servicio especializado necesario a tenor de las cifras que ha dado a conocer la delegada provincial de la Junta de Comunidades. “La prevalencia que existe de violencia entre las mujeres que tienen discapacidad intelectual es brutal, pues se calcula que 8 de cada 10 mujeres con discapacidad intelectual sufre algún tipo de violencia, y en muchos casos es violencia sexual, o el hecho de que, según la Unión Europea, “una mujer con discapacidad intelectual tiene cuatro veces más riesgo de sufrir violencia sexual que una mujer que no la tiene”.



Indicar por último que junto a Blanca Fernández, han asistido a este acto el delegado de Bienestar Social, Eulalio Díaz–Cano, y la delegada de Igualdad, Manoli Nieto–Márquez, quienes ha podido conocer en detalle el trabajo diario que desarrolla Laborvalía con las explicaciones ofrecidas por el presidente y el gerente de la asociación, Raimundo Alcaide y Alfonso Gutiérrez respectivamente, y la psicóloga sanitaria y psicoterapeuta familiar responsable de la UAVDI, Teresa Arias.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando