El Gobierno de Castilla-La Mancha inaugura la exposición inédita “Arte a Ciegas” del Grupo Social ONCE en la Casa Perona de Albacete

Albacete, 27 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha inaugurado hoy junto al Ayuntamiento de Albacete y la Diputación provincial de Albacete, la exposición “Arte a Ciegas”, organizada por el Grupo Social ONCE, y que permanecerá en la sala de exposiciones de la Casa Perona, desde hoy hasta el próximo 20 de octubre.



Esta muestra dirigida a personas invidentes, está conformada por 15 obras (5 pinturas y 10 esculturas), realizadas por 7 artistas diferentes (Javier Caballero, Roberto Reula, Antonio Alcarria, Gato Mafie, Víctor López, Isidoro Sáenz y Gustavo Tebar) y es un ejemplo de colaboración entre las diferentes Administraciones con la ONCE para acercar el arte a personas con discapacidad visual.



La delegada provincial de Sanidad, Juani García Vitoria ha animado a toda la ciudadanía a participar en esta exposición en cuya carta de presentación se recoge que “aquello que creemos real simplemente son hipótesis creadas en milisegundos por nuestro cerebro guiado por los sentidos”. La delegada ha destacado que “Arte a Ciegas” es una exposición inédita en Albacete, concebida como una experiencia sensorial pero también emocional, que permite “crear conciencia de cómo se puede vivir la vida cuando nos falta algo tan importante como es la vista”.



En este sentido, la delegada ha trasladado el compromiso del Gobierno regional con la inclusión y, a su vez, con la cultura, agradeciendo a los artistas, que han creado las obras expuestas, el trabajo que han desarrollado para hacer partícipes de su arte a todas las personas ciegas o con déficit visual grave.



En la inauguración ha estado acompañada por la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla–La Mancha, Cristina Abarca; la concejala de Personas, Llanos Navarro, y el diputado de Sanidad, Francisco García Alcaraz. Los representantes institucionales al igual que las personas videntes han conocido la exposición con un antifaz.









