El Gobierno de Castilla-La Mancha evaluará en 2025 la Estrategia Regional contra la Despoblación y diseñará Planes de Sostenibilidad para estas zonas

El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha recordado que el próximo 2025 es la fecha en la que está prevista la primera revisión de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, la principal herramienta de aplicación de la Ley de Medidas contra la Despoblación, en vigor desde el año 2021.



Durante su intervención, ha desarrollado las principales medidas de la norma como la fiscalidad diferenciada para aquellos que vivan en las zonas afectadas por la despoblación y cuyo fin último es “hacer que nuestros pueblos sean lugares atractivos para vivir”; así como las ayudas adicionales para aquellas empresas o emprendedores que decidan desarrollar su negocio en estos municipios.



Además, ha subrayado que, para los próximos años, hay que “seguir insistiendo a las instituciones europeas para que, en el siguiente periodo de programación, en el que se va a seguir hablando de financiación y fondos de cohesión, o bien se destinen fondos específicos para tomar medidas o el criterio de despoblación se tenga en cuenta para su distribución”.

Karpazc (Polonia), 5 de septiembre 2023. El Gobierno de Castilla–La Mancha va a diseñar, a lo largo de la presente legislatura, los Planes de Sostenibilidad de las zonas afectadas por la Despoblación en la Comunidad Autónoma antes del 2025, fecha en la que está prevista la primera revisión de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, la principal herramienta de aplicación de la Ley de Medidas contra la Despoblación, en vigor desde el año 2021.



Así lo ha avanzado hoy el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, que ha participado en la 32 edición del Foro Económico que se celebra desde en Karpacz (Polonia), donde ha reiterado que el Ejecutivo presidido por Emiliano García–Page va a seguir luchando contra el fenómeno migratorio de forma transversal para revertirlo.



Martínez Guijarro, que ha participado en la ponencia ‘Innovations to unleash the potential of rural and remote areas in the face of growing depopulation’ (Innovaciones para liberar el potencial de las zonas rurales y remotas ante la creciente despoblación), en la que ha compartido espacio de diálogo con autoridades locales y nacionales de Polonia, además de miembros del Gobierno ucraniano, y donde ha explicado las principales medidas de la Ley de medidas contra la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla–La Mancha que se ha convertido en referente contra la despoblación a nivel nacional e internacional.



Durante su intervención, ha desarrollado las principales medidas de la norma como la fiscalidad diferenciada para aquellos que vivan en las zonas afectadas por la despoblación y cuyo fin último es “hacer que nuestros pueblos sean lugares atractivos para vivir”; así como las ayudas adicionales para aquellas empresas o emprendedores que decidan desarrollar su negocio en estos municipios.



Además, ha explicado a los asistentes que una de las líneas de actuación referentes de la Ley es la garantía de los servicios públicos en zonas afectadas por la despoblación con la apertura de colegios rurales con un mínimo de 4 alumnos; acceso a las urgencias sanitarias en menos de 30 minutos; impulso del servicio de Ayuda a Domicilio para personas mayores y acceso a recursos residenciales a menos de 40 kilómetros; así como la apuesta por nuevos modelos de movilidad: –– el transporte sensible a la demanda––.



Medidas que, tal y como ha apuntado el vicepresidente primero, ya están dando sus frutos: “La realidad es que los primeros datos ponen de manifiesto que el principal indicador que se analiza, cuando hablamos de despoblación, que es el saldo migratorio, es positivo en todas las zonas afectadas por despoblación”. Y es que, según los últimos datos del Padrón Continuo del INE, en los últimos dos años, 2022–2020, según los datos publicados, el saldo migratorio a nivel regional de estas tres zonas –– en riesgo, extrema e intensa despoblación –– ha sido positivo y arroja un aumento de población de 8.612 habitantes.



La despoblación en los Fondos de Cohesión



El vicepresidente primero ha destacado la importancia de asistir a eventos como el 32 Foro de Economía que se celebra en Karpacz ya que sirve de punto de encuentro entre representantes gubernamentales de países del centro y este de Europa donde el fenómeno de la despoblación también es una realidad.



Asimismo, ha dicho, para los próximos años los países que forman parte de la Unión Europea tienen la tarea de “seguir insistiendo a las instituciones europeas para que en el siguiente periodo de programación, en el que se va a seguir hablando de financiación y fondos de cohesión, o bien se destinen fondos específicos para tomar medidas o el criterio de despoblación se tenga en cuenta para su distribución”.



32 edición Foro Económico



El Foro Económico es la conferencia más relevante de Europa Central y del Este que aúna a políticos, economistas y agentes sociales de más de 60 países de todo el mundo sirviendo como plataforma en la que las figuras más importantes de la política y de la economía europeas pueden intercambiar opiniones.



El tema de la edición de este año es ‘Nuevos valores para el Viejo Continente: Europa en el umbral del cambio’. El programa cuenta con más de 300 ponencias.



El Foro Económico reúne del 5 al 7 de septiembre a políticos regionales, nacionales con autoridades locales, actores sociales y económicos en un evento participativo que busca crear un clima favorable para el desarrollo de la cooperación política y económica en Europa.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando