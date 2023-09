El Gobierno de Castilla-La Mancha ensalza la labor del cuerpo de agentes medioambientales de la región y apuesta por la formación en seguridad

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha destacado las mejoras destinadas a este colectivo como la inversión realizada en la compra de nuevos vehículos para 2023 y 2024. Y ha recordado que este mismo viernes, en el DOCM, se ha publicado el concurso singularizado de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el cuerpo de agentes, donde se ofertan 28 plazas.

También ha recalcado que el cuerpo de agentes medioambientales es una parte fundamental del Plan Infocam, “cuya labor han sido clave en la campaña de alto riesgo que hoy damos por finalizada, y que nos deja unos buenos resultados puesto que hemos logrado reducir en un 90.83 por ciento las hectáreas calcinadas respecto a 2022 en toda Castilla–La Mancha”.

Cuenca, 30 de septiembre de 2023.– El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha visitado hoy la XXIX edición de la Feria de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Naturama), que se está celebrando en el recinto ferial de La Hípica de Cuenca, para acompañar al cuerpo de agentes medioambientales, dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que se ha dado cita en la misma con un stand propio.



Almodóvar, que ha estado acompañado por la delegada de la Junta en Cuenca, Marián López; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito; el diputado provincial de Medio Ambiente, Rodrigo Molina, y el coordinador regional del cuerpo de Agentes, Antonio Sancho; ha destacado la gran apuesta del Gobierno regional por este colectivo con “la modernización y dotación del material necesario para mejorar su efectividad, teniendo en cuenta que son el cuerpo especializado que vela por nuestro medio natural”, por lo que ha incidido “en la importante apuesta que llevaremos a cabo en materia de formación de seguridad”.



Asimismo, ha puesto en valor la inversión que se ha realizado en la compra de nuevos vehículos como las siete pick–up y 19 sub híbrido–enchufables de este 2023, así como la partida prevista para el próximo 2024 cuando se recibirán otros ocho pick–up y 20 sub más. Además “se están entregando los nuevos EPIS de incendios para todo el colectivo que participa en las labores de prevención y extinción de incendios y en breve se les dotará de cámaras y arneses para seguridad”.



El viceconsejero ha recordado que el colectivo cuenta con una plantilla de 487 agentes, a los que hay que sumar otros 20 que están en proceso de selección y, como ha asegurado, “este Gobierno regional quiere hacer un esfuerzo y seguir creciendo con la próxima Oferta de Empleo Público”. En este contexto, ha indicado que este mismo viernes en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha (DOCM) se ha publicado el concurso singularizado de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el cuerpo de agentes donde se ofertan 28 plazas.



“Una oferta de plazas muy esperada a la que ahora se le da respuesta con el objetivo de regularizar y estabilizar las vacantes en los puestos de coordinación del cuerpo”, ha concretado el viceconsejero. Las plazas se distribuyen con dos coordinadores adjuntos y dos comarcales en la provincia de Albacete; un coordinador provincial y un adjunto, además de tres coordinadores comarcales en Ciudad Real; dos coordinadores adjuntos y tres comarcales en Cuenca; un coordinador provincial, un adjunto y ocho comarcales en Guadalajara; y un coordinador adjunto y tres comarcales en Toledo.



Exhibición de las unidades especiales del cuerpo: unidad canina y trabajo en altura



José Almodóvar ha destacado también el trabajo de las unidades específicas formadas y dotadas dentro del cuerpo, como son las tres unidades caninas en la lucha contra el veneno en el medio natural y las unidades de trabajos en altura de difícil acceso, las cuales han realizado distintas exhibiciones en Naturama a lo largo del fin de semana.



La unidad canina, que tuvo su primera unidad en agosto de 2005 con base en Albacete, cuenta actualmente con otra de apoyo en Ciudad Real y una en Toledo, en proceso de entrenamiento. En este año 2023, han sido más de 60 intervenciones consistentes en inspecciones en acotados; capturas en cuatro acotados de venenos, el apoyo a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y actividades de educación ambiental en ferias y colegios.



Por parte de la unidad de trabajo en altura, las actuaciones van dirigidas sobre todo a garantizar la subsistencia de especies amenazadas y en peligro de extinción. En la actualidad se forma por 11 componentes distribuidos en la región. Desde enero 2023 han realizado un total de ocho actuaciones consistentes en construcción de plataformas para nidificación de grandes rapaces (águila Imperial, quebrantahuesos, buitre negro), con gran éxito y aceptación por esas aves.



Además, actuaciones en eliminación de vías ferratas en espacios naturales protegidos (Cuenca y Guadalajara); marcaje y radiomarcaje de rapaces protegidas; controles de poblaciones de águila perdicera; anillamientos en poblaciones de halcones o actuaciones en roca, en simas, etc.



Buenos resultados para la campaña de alto riesgo de incendios forestales



Por último, el viceconsejero de Medio Ambiente también ha agradecido al cuerpo de agentes medioambientales el “importante papel que juegan dentro del Plan Infocam junto a los bomberos y bomberas forestales de Geacam y los técnicos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, desempeñando tareas tanto en la prevención, como en la extinción e investigación en los incendios forestales”.



En este contexto, ha recalcado que “son parte importante de nuestro dispositivo, referente en España y en Europa, con una labor fundamental durante la campaña de alto riesgo que hoy damos por finalizada y que nos deja unos muy buenos resultados, con la lógica precaución que hay que tener siempre que hablamos de incendios forestales”.



Almodóvar ha informado que, según los datos provisionales, hasta la fecha, “hemos logrado reducir en un 90,83 por ciento las hectáreas calcinadas respecto a 2022 en toda Castilla–La Mancha; y en un tercio el número total de los incendios, logrando apagar el 91,11 por ciento de los más de 1.300 producidos a lo largo de este año, en fase de conato”.



Respecto a la provincia de Cuenca, de los 166 siniestros que llevamos en 2023, sólo siete acabaron en incendio forestal, afectando a 39 hectáreas; es decir, casi la mitad de siniestros y 32 incendios menos que el año pasado, reduciendo las hectáreas a la mínima expresión”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando