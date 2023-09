El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba el nuevo Decreto que ordena la clasificación y especialización de los establecimientos hoteleros de la región

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha valorado que la norma se aprueba en consenso con el sector hotelero y que actualiza una legislación que data del año 1989 en la región, actualizando cuestiones como instalaciones, equipamientos o servicios, reduciendo trámites administrativos y reconociendo la especialización de la oferta.



Patricia Franco ha destacado que, con este Decreto, son ya once las resoluciones y decretos normativos que ha aprobado el Ejecutivo autonómico desde el año 2018, para actualizar y adecuar a las circunstancias actuales toda la normativa del sector turístico en la región.



Toledo, 12 de septiembre de 2023.– El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nuevo Decreto que ordena y regula la actividad de los establecimientos hoteleros de la región, y que va a sustituir al anterior texto, en vigor desde 1989, actualizando cuestiones como instalaciones, equipamientos o servicios, recogiendo una reducción en los trámites administrativos e incorporando el reconocimiento de la especialización en la oferta de los establecimientos hoteleros de la región. Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha destacado el esfuerzo en el ámbito normativo que está realizando el Ejecutivo autonómico por actualizar y regular las diferentes actividades del sector turístico regional.



Con el Decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno son ya once los decretos y resoluciones aprobados por el Ejecutivo autonómico para poner al día y adaptar a las circunstancias y exigencias actuales del sector la normativa que regula la actividad turística en la región, un compromiso con la actualización normativa que se ha llevado a cabo con la participación activa del sector, “con quienes hemos dialogado y con cuyo consenso se ha llevado a cabo la aprobación de este Decreto”, ha señalado Patricia Franco. La normativa que hoy se aprueba va a sustituir, tras su próxima publicación en el DOCM, al texto vigente actualmente, que data del año 1989, por lo que había quedado obsoleto.

El nuevo texto actualiza las instalaciones, equipamientos y servicios que deben ofrecer los establecimientos hoteleros de la región, e introduce novedades como un sistema de autoclasificación para los hoteles, así como la posibilidad de incorporar la especialización de su oferta turística, al tiempo que formaliza el contacto electrónico con la Administración y simplifica los trámites a los que tienen que hacer frente en el desarrollo de su actividad.



El Decreto establece tres grupos a la hora de clasificar estos establecimientos: hoteles y apartahoteles, con categorías que van desde 1 a 5 estrellas; un segundo grupo compuesto por hostales, que se clasifican en 1 y 2 estrellas; y el tercer grupo, pensiones, que también tienen para clasificarse 1 y 2 estrellas en función de sus servicios e instalaciones. Además, en su clasificación podrán recoger especializaciones como hotel balneario, hotel de congreso y eventos, hotel enoturístico, hotel familiar, motel, hotel spa y hotel rural, habilitándose para apartahoteles y hoteles la posibilidad de clasificarse como rurales.



Tal y como ha detallado Patricia Franco, a partir de la próxima publicación en el DOCM del nuevo Decreto, éste entrará en vigor a los 20 días, y esa vigencia marcará también la apertura de un periodo transitorio de tres años en los que los hoteles y alojamientos hoteleros de la región deberán clasificarse en torno a la nueva normativa con una declaración responsable. En caso de no realizarse, será la Administración que haga esta clasificación de oficio. “El nuevo Decreto engloba a los 969 establecimientos hoteleros de la región, y no incluye ni los alquileres de fincas urbanas ni los alojamientos turísticos extrahoteleros”, ha señalado la consejera, que también ha indicado que el Decreto incluye en su articulado la posibilidad dispensa en alguna de las exigencias técnicas, siempre que las circunstancias permitan compensar la misma con la valoración conjunta de sus instalaciones, siempre que esta no suponga la exención de las condiciones y requisitos necesarios para el inicio de su actividad, conforme a lo previsto en la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo en Castilla–La Mancha.



Once decretos y resoluciones normativas aprobadas desde 2018



La aprobación de este Decreto se enmarca en el compromiso del Ejecutivo de Castilla–La Mancha por actualizar la normativa de un sector fundamental para el desarrollo de la región, como es el turismo, declarado como sector estratégico para la economía regional por la Ley 5/2020 de Proyectos Prioritarios, tal y como ha recordado la consejera. “Desde el año 2018, hemos aprobado once normas para actualizar y regular las diferentes actividades del sector turístico y adaptarlas a la realidad”, ha indicado.



Patricia Franco ha relatado estas normativas, subrayando el diálogo constante y la voluntad de acuerdo con el sector que han precedido a todas ellas. Así, y además de esta norma que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno, el pasado 1 de septiembre se aprobó la resolución que establece las bases de la próxima convocatoria de pruebas de habilitación de guías turísticos en Castilla–La Mancha, como dos de los hitos más recientes. En el año 2021 quedó regulada, por su parte, la ordenación de empresas de restauración de la región, una norma que ahora se está trabajando para continuar actualizando con el sector.



En el año 2020 quedaron reguladas por decreto las actividades de profesiones turísticas y empresa de información turística, así como el turismo activo y el ecoturismo. Además, en el año 2018 se aprobaron por parte del Ejecutivo las normas de campings y autocaravanas, de alojamientos rurales, de albergues turísticos, la creación de la Red de Hospederías y la ordenación de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico. “Además, estamos trabajando en normativas para regular aspectos como el Municipio Turístico, la ordenación de empresas de turismo industrial o el uso de la marca ‘Raíz Culinaria’”, ha dicho la consejera, que ha celebrado que el sector haya superado por primera vez los tres millones de pernoctaciones entre enero y julio de este año.











