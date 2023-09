El Gobierno autonómico reconocerá a la futbolista Alba Redondo y a la preparadora física Blanca Romero el Día de Castilla-La Mancha

“La igualdad depende de las leyes, de los símbolos y de las actitudes y estas últimas van desde las del presidente de una Comunidad Autónoma a las del presidente de una Federación”, ha dicho Emiliano García–Page.

Toledo, 14 de septiembre de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha mostrado esta tarde la intención del Ejecutivo regional de elevar un reconocimiento con motivo de la fiesta de la Comunidad Autónoma, el próximo 31 de mayo, a la jugadora de fútbol Alba Redondo y a la preparadora física Blanca Romero. “Queremos ofrecer el mejor homenaje, ya no del Gobierno, sino del conjunto de la región al esfuerzo de ambas”, ha apuntado García–Page.



La futbolista Alba Redondo, natural de Albacete, y la preparadora física Blanca Romero de Manzanares (Ciudad Real), forman parte de la Selección Española de Fútbol Femenina que se alzó con la Copa Mundial Femenina de la FIFA el pasado 20 de agosto en Sidney (Australia). Tras felicitarlas por este importante logro deportivo, el jefe del Ejecutivo regional ha reconocido que “el equipo, la selección nacional femenina, ha tenido que superar obstáculos de todo tipo, que se están poniendo de manifiesto ahora mismo”.



Asimismo, se ha mostrado convencido de que “no es malo que haya debate en la sociedad. No es malo que algo que está emergiendo ante la opinión pública como este deporte que estaba, pero que no tenía visibilidad, consiga que se hable de ello, aunque sea, con debates de convenios colectivos o de condiciones de trabajo, me parece saludable” ha matizado.



Emiliano García–Page ha valorado que Blanca Romero y Alba Redondo en particular, y el resto del equipo femenino, en general, “hayan conseguido poner en primera línea un objetivo que va envuelto en el deporte”. Se refería el presidente de Castilla–La Mancha a la igualdad. “El deporte ha ganado muchas batallas y ha abierto muchas puertas, y ésta creo que es una puerta que se va a abrir de la mano de este equipo”, ha aseverado.



“La igualdad depende de las leyes, de los símbolos y de las actitudes y, estas últimas, van desde las del presidente de una Comunidad Autónoma a las del presidente de una Federación”, ha subrayado.



Junto al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pastor, y al presidente de la Federación Fútbol de Castilla–La Mancha, Pablo Burillo, García–Page ha significado que el “deporte carga los depósitos de autoestima de los pueblos” por lo que ha agradecido a las deportistas castellanomanchegas el haber llenado de autoestima a esta región.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando