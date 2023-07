García-Page: “dentro de cuatro años en esta región habrá más empresas, más empleo, más sanidad, más educación, más prestaciones sociales y más igualdad”

El jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García–Page, ha agradecido al dirigente del GPP que se haya mostrado favorable a reformar el Estatuto de Autonomía “para quitar el tapón de la señora Cospedal” y le ha emplazado a que se cierre un acuerdo “antes de que acabe agosto y si no hay acuerdo en esto, no habrá más”, ha dicho.



“Van a tener mi mano tendida, pero me van a permitir que tenga la mano tendida con un guante de cetrería, porque es como la voy a tender a algunas personas que hoy se sientan en este hemiciclo y que han hecho política basura conmigo, con mi familia y con el grupo que represento”, ha dicho el presidente de Castilla–La Mancha en su turno de réplica en alusión al GPP.



Toledo, 6 de julio de 2023.– “Dentro de cuatro años creo poder decir que con el programa que he presentado, con el Gobierno que pretendo formar, y con toda la gente a la que le quiero pedir, y pediré ayuda, habrá más empresas, habrá más empleo, habrá más sanidad, más educación, más prestaciones sociales y más igualdad”. Así se ha pronunciado esta mañana Emiliano García–Page en las Cortes de Castilla–La Mancha momentos antes de que los 17 diputados del Grupo Parlamentario Socialista ratificaran, con sus votos a favor, la candidatura del parlamentario socialista para presidir la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha.



“Quiero cambiar esta tierra más, sin ruido, con serenidad, sin aspavientos, a la manchega para entendernos, cambiar, cambiar la región. Y para que la región siga cambiando en positivo, el que les habla, el presidente, no va a cambiar de principios, no va a cambiar de opinión, no va a cambiar de fundamentos”, ha garantizado.



García–Page ha señalado que el 24 de julio seguirá defendiendo a Castilla–La Mancha, “sea quien sea el inquilino de La Moncloa”, al tiempo que se ha referido a que “la realidad es que hoy el Gobierno ha visto ratificada y avalada su gestión en estos últimos cuatro años” ha subrayado.



“Estos cuatro próximos años pueden ser unos magníficos años para la región con independencia de quién gobierne en España, de cómo vaya Putin o de cómo evolucionen las otras cuestiones”, ha considerado argumentado a su favor que “si algo hemos ido demostrando a lo largo de estos últimos dos mandatos es que somos un poco anticrisis, incluso si les gusta la expresión anticíclicos, que hay un cambio de ciclo político”.



García–Page ha agradecido el “tono” de los portavoces de los tres grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla–La Mancha “sobre todo, que no hayan atacado ninguno de los planteamientos que yo he querido hacer”. En este sentido, se ha dirigido al portavoz del GPP que “se muestra favorable a reformar el estatuto para quitar el tapón de la señora Cospedal” y le ha emplazado a que se cierre un acuerdo “antes de que acabe agosto y si no hay acuerdo en esto, no habrá más”, ha dicho.



El presidente regional ha reconocido que el programa de legislatura que presentó ayer “es ambicioso, pensando que lo hace alguien que ya lleva ocho años gobernando y que podría empezar a tener síntomas de mucho agotamiento o de falta de imaginación, o falta de ambición, que en muchos casos viene a ser lo mismo”.



En alusión a la política hídrica y en alusión directa a los diputados de Vox, cuya formación se ha mostrado a favor de los trasvases, ha señalado que “si realmente creen ustedes en los trasvases, ya que van a gobernar en Aragón y en Castilla y León, ya lo están. Promuevan los trasvases del Ebro y del Duero, a ver si se atreven. A ver si se atreven en los otros ríos de España a decirlo”, ha manifestado.



“Van a tener mi mano tendida, pero me van a permitir que tenga la mano tendida con un guante de cetrería, porque es como la voy a tender a algunas personas que hoy se sientan en este hemiciclo y que han hecho política basura conmigo, con mi familia y con el grupo que represento”, ha dicho el presidente de Castilla–La Mancha en su turno de réplica en alusión al GPP.



En opinión del presidente regional, “ésta va a ser una región cierta, llena de certidumbres. Tenemos muy claro el rumbo, muy claro los objetivos y tenemos muy claro cuál es nuestra obligación primordial, que es defender los intereses de esta tierra”. Así mismo, ha incidido en que “ésta será una región libre de fanatismo mientras yo sea presidente, aunque haya fanáticos, libre de frentismo, en la que se va a emplear a fondo el Gobierno entero en hacer moderación con actitud de diálogo”.



Las últimas palabras del presidente de Castilla–La Mancha, que ha agradecido “la labor honesta de los consejeros y consejeras del Gobierno regional en la anterior legislatura”, han sido para invitar a todos los diputados del Parlamento regional a “ayudarme” y a “defender la unidad y la diversidad de España, a la que representamos”.









