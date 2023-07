García-Page avanza que la región recibirá “otros 100 millones de euros” por la reasignación de fondos europeos “sin gastar en otras regiones”

El presidente castellanomanchego ha anunciado, además, la certificación de “otros once millones de euros más” para “ampliar la línea de ayudas” destinadas a la “renovación energética” para 30.000 empresas y particulares, ha precisado.



Emiliano García–Page ha manifestado que planteará al próximo Gobierno de España “que se extiendan las deducciones fiscales” promovidas por la Junta “a las competencias fiscales del Estado”, tal y como ha subrayado.



Ciudad Real, 13 de julio de 2023.– El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page, ha avanzado esta mañana, en Ciudad Real, que Castilla–La Mancha recibirá “más de 100 millones de euros que no estaban previstos” procedentes de la reasignación de fondos europeos, “que se han dejado de gastar en otras regiones”, ha explicado. En este sentido, ha resaltado que “la eficacia termina siendo una industria en esta región” porque “el haber sido muy eficaces a la hora de gastar” ha permitido recibir esos aportes adicionales, ha concluido.



De igual modo, García–Page ha anunciado la llegada de “otros once millones de euros más que vamos a poder dedicar a ampliar la línea de ayudas” destinadas a la “renovación energética” tanto de empresas como de particulares que podrían llegar a atender “más de 30.000 peticiones” en este ámbito, ha detallado.



Así lo ha dado a conocer el presidente regional durante el acto de toma de posesión de la nueva delegada provincial de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, de quien ha ensalzado su capacidad como “interlocutora cualificadísima” en una provincia “importante para la región” por su “fuerza y potencia”, ha considerado.



En la sede de la Delegación Provincial de la Junta, y ante una amplia representación de la sociedad ciudadrealeña, el presidente castellanomanchego ha destacado la importancia de “ser rentables” a la hora de “gestionar miles de millones” procedentes de los fondos de recuperación europeos, cuya gestión “va a tener mucho que ver con la pauta de crecimiento económico y empleo de los próximos años”, ha considerado.



Paralelamente, Emiliano García–Page ha subrayado que Ciudad Real haya sido “la provincia que más ha destacado en España a la hora de reducir el mejor indicador de la salud económica de un sitio, como es el paro juvenil”, al tiempo que ha puesto de relieve que “hemos sido la Comunidad Autónoma en los últimos ocho años que más ha reducido el paro juvenil, el 60 por ciento que se dice pronto”, ha precisado. Por todo ello, se ha referido a esta aminoración como “un éxito colectivo que tiene que amplificarse y convertirse en prioridad absoluta en la próxima legislatura”, ha concluido.



Apuesta por “extender” a toda España las políticas regionales contra la despoblación



Por otro lado, Emiliano García–Page ha avanzado que realizará “un planteamiento” al próximo Gobierno de España para “que se extiendan las deducciones fiscales” promovidas por la Junta para luchar contra la despoblación “a las competencias fiscales del Estado”, ha subrayado. A este respecto, ha señalado que si esta medida “no estuviera en el argumentario de quien salga investido presidente a partir del 23 de julio”, el Gobierno regional “ejercerá la iniciativa legislativa para instar al Congreso de los Diputados y, por tanto, al Gobierno de España” a implementar esta solución, algo que ya se ha hecho de forma adelantada y pionera en la Comunidad Autónoma.



“Interesa no solo a la región sino a toda España”, ha continuado, antes de asegurar que “aquí estamos trabajando claramente no porque la gente se quede donde vive, sino porque la gente se quede donde quiera” y “que nadie se vea obligado a irse de su sitio porque le falta lo más básico: la educación, la sanidad, las prestaciones sociales y las infraestructuras”, ha razonado.



Defensa de la lavanda ante Europa



En su intervención, el presidente regional ha informado de la visita, este jueves a Castilla–La Mancha, de “una comisión parlamentaria europea”, en un momento en el que “precisamente estamos en plena ebullición de la lavanda” y en el que “nos estamos convirtiendo en una enorme potencia productora”, ha señalado. En este marco, García–Page ha reiterado su “preocupación” por el “debate europeo para ilegalizar, considerar tóxica, la planta de la lavanda”. Un asunto por el que “hoy estamos batallando en Guadalajara” y del que ha reconocido que “aspiro a que tengamos buenos resultados” que se conocerán “entre hoy y mañana”, cuando concluya esa visita de las autoridades europeas.



Ciudad Real, horizonte 2030



Asimismo, el presidente de Castilla–La Mancha ha apostado por seguir avanzando en el ‘Plan de Modernización de Ciudad Real 2025’ y “empezar, dentro de muy poco, a discutir objetivos y planteamientos hasta 2030”, a fin de fijar “metas que superen realmente objetivos personales”, ha razonado, puesto que el plan “se hizo con la mentalidad de superar legislaturas y fronteras”, ha recordado.



A esta cita institucional han asistido, además, el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro; el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero; el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina; la consejera de Igualdad, Sara Simón; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde; y el alcalde de la capital ciudadrealeña, Francisco Cañizares, entre otros.











Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando