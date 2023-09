La Fundación Bamberg reconoce la trayectoria profesional y política en salud del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha

El director gerente del SESCAM, Alberto Jara Sánchez, ha agradecido en nombre del consejero este galardón, que ha querido compartir con todos los trabajadores del sistema sanitario público regional y con el presidente, Emiliano García–Page, por su apoyo incondicional y confianza.

Valencia, 21 de septiembre de 2023.– La Fundación Bamberg ha concedido su Premio a la Dedicación a la Sanidad al consejero de Sanidad de Castilla–La Mancha, Jesús Fernández Sanz, en reconocimiento a su trayectoria profesional y política en salud.



El director gerente del SESCAM, Alberto Jara Sánchez, ha recogido este galardón en nombre del titular de las políticas sanitarias de la región en el marco del II Encuentro Nacional sobre Gestión Sanitaria, Financiación y Accesibilidad a las nuevas Terapias y Medicamentos que se celebra en Valencia.



Tal y como ha indicado el presidente de la Fundación Bamberg, Ignacio Para Rodríguez–Santana, “esta distinción reconoce no solo su excelencia en el ámbito profesional, sino también su dedicación a servir al bienestar público y su continuo compromiso con la mejora constante de la salud y el bienestar de la sociedad”.



“Por su dedicación a mejorar el sistema sanitario y su compromiso para mejorar la vida de las personas y por haber liderado iniciativas que han generado un impacto positivo en la atención sanitaria, promoviendo políticas de salud integrales”, ha destacado.



Por su parte, Alberto Jara ha trasladado el agradecimiento del consejero por este galardón “que le llena de orgullo y que quiere compartir con todos los trabajadores del sistema sanitario público castellano–manchego y con el presidente de nuestra comunidad autónoma, Emiliano García–Page, por su apoyo incondicional y confianza en el equipo que lidera en el Consejería de Sanidad y el SESCAM”.



“Este premio supone hacer visible el trabajo del Gobierno y de todo el equipo que conforma la sanidad castellano–manchega que todos los días dan lo mejor de sí mismos para ofrecer la mejor asistencia a los pacientes”, ha señalado el gerente del SESCAM.



Nuevos desafíos en la gestión sanitaria



Previamente a la entrega de estos reconocimientos, Jara Sánchez ha intervenido en una mesa de debate sobre los nuevos desafíos en la gestión sanitaria en el que ha indicado que Castilla–La Mancha afronta los próximos años con una hoja de ruta bien definida, el Plan de Salud de Castilla–La Mancha Horizonte 2025.



Su desarrollo, ha dicho, va a marcar todas y cada una de las acciones que irán enfocadas a potenciar la salud comunitaria, el modelo sociosanitario, trabajar en la relación del clima con la salud, conseguir la mayor eficiencia posible, el trabajo en red y la medicina personalizada, reforzar los sistemas de información para generar mayor credibilidad y potenciar el talento investigador.



“Hablar más de salud y menos de sanidad”, ha remarcado el gerente del SESCAM, quien ha abogado por la necesidad de acometer un giro en el sistema de salud, creciendo en salud pública, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, seguir potenciando la Atención Primaria y la salud comunitaria, haciéndola más resolutiva y reorientando los recursos que ahora se dedican a la atención hospitalaria a la atención de pacientes crónicos y a su rehabilitación.



Otros de los retos a los que se debe hacer frente son la cronicidad, el envejecimiento y la dispersión poblacional, aspectos muy presentes en Castilla–La Mancha. Según ha indicado, casi el 20 por ciento de la población tiene más de 65 años y, además, en el 80 por ciento de los municipios de nuestra comunidad autónoma tan solo vive el 15 por ciento de la población regional.



A este respecto, ha insistido en que el Gobierno de Castilla–La Mancha aboga por un cambio en la financiación para seguir ofreciendo equidad en la prestación sanitaria que se ofrece a los pacientes. “En Castilla–La Mancha tenemos espacios sanitarios urbanos, semiurbanos y rurales, y nuestra realidad geográfica, es muy distinta a la de otras comunidades autónomas, por lo que no podemos tener una financiación basada en el número de habitantes”, ha señalado.



Finalmente, y en relación a la financiación y accesibilidad de nuevas terapias, ha recordado que hay decisiones que son competencia del Gobierno central pero que obligan a gastos adicionales a las comunidades autónomas, por ejemplo, la autorización de nuevos medicamentos y su inclusión en el catálogo de prestaciones cubiertas por la financiación pública.



“Un asunto que es competencia central, pero cuya financiación es responsabilidad de las comunidades autónomas”, ha comentado Jara, quien ha reiterado la necesidad de acometer un debate en profundidad donde se revise que la financiación no sea exclusivamente per cápita.



En este II Encuentro Nacional organizado por la Fundación Bamberg se ha debatido sobre las políticas que están desarrollando diversas comunidades autónomas en relación a la financiación y accesibilidad a nuevas terapias y medicamentos; el impacto en la atención sanitaria; la aplicación de los nuevos modelos evaluación y de financiación de la innovación terapéutica, así como las facilidades y dificultades para la accesibilidad a la innovación terapéutica y en la equidad en el acceso.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando