Se estudia la posibilidad de reducir el horario de la iluminación navideña en Toledo

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha avanzado este martes que, en el marco de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), se está estudiando la posibilidad de reducir el horario de la iluminación navideña una hora, de tal modo que este alumbrado se encendería media hora más tarde y se apagaría media hora antes.

Así lo ha confirmado Tolón, que también es vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), preguntada sobre si el Consistorio toledano contempla medidas adiciones de ahorro energético, tras supervisar las obras de remodelación del Paseo de Sisebuto.

"Queremos que esto se acuerde en el órgano de gobierno de la FEMP. Todavía no lo puedo asegurar. Hace días me puse en contacto con el alcalde de Albacete, para que todos los ayuntamientos hagamos lo mismo y no haya diferencias sustanciales".

En este marco, ha reparado en la importancia que la iluminación navideña tiene para la ciudad, pues ha aseverado que es "un revulsivo económico importante para el comercio y el sector empresarial". "Se encenderán media hora más tarde y se apagarán media hora antes, lo que supone un ahorro importante de luz".

En el caso de la iluminación monumental, la regidora toledana ha precisado que a finales de este mes de octubre, con el cambio de hora y como ocurre todos los años, se va a modificar su horario.

No obstante, ha reiterado que la iluminación artística de los monumentos de Toledo tiene un coste mínimo para las arcas municipales.